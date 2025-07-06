ALES cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? ALES/2 soruları ve cevap anahtarı 2025

Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Temmuz 2025 10:30 - Güncelleme: 6 Temmuz 2025 10:30 - Güncelleme:

Akademik kariyer hedefiyle ALES’e katılan binlerce adayın gözü şimdi ÖSYM tarafından yayınlanacak olan 2025-ALES/2 soru ve cevap anahtarında. 6 Temmuz Pazar günü Türkiye genelinde uygulanan sınavın ardından adaylar, doğru-yanlış sayılarını hesaplamak ve puanlarını tahmini olarak görmek amacıyla soru kitapçıkları ile cevap anahtarının ne zaman paylaşılacağını merak ediyor.

Sınavın tamamlanmasıyla birlikte ÖSYM’nin resmi duyuruları gündemdeki yerini alırken ALES cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak sorusu araştırılmaya başlandı. ALES/2 soruları ve cevap anahtarı görüntüleme için ÖSYM tüm detayları açıkladı. ALES CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK? 2025-ALES/2 sınavının ardından ÖSYM’nin soru kitapçığı ve cevap anahtarını kısa süre içinde erişime açması bekleniyor. Daha önceki sınavlarda olduğu gibi ALES/2’ye ait temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının aynı gün ya da bir gün sonra ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanması öngörülüyor. İlgili Haber ALES sınavında kalem veriliyor mu, sınav kaç saat sürüyor? 2025-ALES/2 bugün yapılacak ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM'nin takvimine göre 2025-ALES/2 sınav sonuçları 25 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarına, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek. İlgili Haber ALES saat kaçta bitecek? ALES'ten ilk saat kaçta, ne zaman çıkılır? ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NEREDEN ÖĞRENİLİR? Soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM’nin resmi sitesi osym.gov.tr üzerinden duyurulacak. Adaylar soru ve cevap kitapçığı ile puan hesaplaması yapabilecekler. İlgili Haber ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/2 sınav sonuç tarihi

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan