2025 YKS geride kalırken TYT şartı aranan PMYO için taban ve tavan puanlar merak ediliyor. Polis olmak isteyen adaylar, PMYO polislik için gerekli olan puan ve şartları araştırıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yayınlanacak olan polislik başvur kılavuzu ile polislik taban puanları ve kontenjanları belli olacak.

PMYO polislik için kaç puan gerekli olduğu adaylar tarafından araştırılıyor. PMYO TYT taban ve tavan puanları 2025 yılı için merak ediliyor. Polis olmak isteyen adayların TYT sınavına katılmış olmaları gerekmekte.

PMYO POLİSLİK KAÇ PUAN GEREKTİRİR?

PMYO 2025 taban puanları henüz belli olmadı. Başvuru duyurusunun ardından 2025 PMYO taban puanları kılavuzda yayınlanacak. 2024 yılı PMYO puan türü 250 olmuştu. 26 yaşını doldurmamış adaylar PMYO'ya girebilmek için Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumlarına katılmaları bekleniyor.

2025 PMYO TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2025 yılı PMYO taban puanları açıklanmadı. Başvuru duyurusunun ardından taban puanlar kılavuzda ilan edilecek. 2024 yılında Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin erkek 500 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 aday alındı. 2025 PMYO kontenjanları başvuru süreciyle netlik kazanacak.

PMYO İÇİN TYT'DEN YAPILMASI GEREKEN NET SAYISI

TYT sınavında 250 puan almak için 26 net gerekiyor. 2024 TYT verilerine göre 26 net ile 250,594 puan ve Türkiye Geneli Başarı Sıralaması 1.642.359 olarak gelir. 2023 TYT için ise 27 net sayısı 249,937 net ile 1.615.614 başarı sıralaması getirir.