Polislik kaç YKS puanı istiyor? YKS polislik taban-tavan puanları merak konusu oldu

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavının tamamlanmasının ardından polis olmak isteyen binlerce kişi için maraton başlıyor. Polis Akademisi tarafından belirlenecek olan 2025 PMYO taban puanı ve kontenjan bilgileri arama motorlarında sorgulatılıyor. İşte tüm ayrıntılar...

PMYO başvuru sürecine girildi. Polis Meslek Yüksekokulu’na (PMYO) başvurmak isteyenler, 2025 yılında geçerli olacak TYT taban puanını araştırmaya başladı.

Polis Akademisi'nin belirleyeceği başvuru kriterleri ve kontenjan sayıları yakından takip ediliyor. Peki PMYO için kaç puan almak gerekiyor? İşte tüm ayrıntılar...

2025 PMYO BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ TYT PUANI BELLİ OLDU MU?

Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) başvurularında geçerli olacak TYT taban puanı 2025 yılına ilişkin henüz ÖSYM ya da Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından açıklanmadı.

Geçmiş yıllara bakıldığında, PMYO başvurularında genellikle en az 250 ham TYT puanı şartı vardır. Şehit ve vazife malulü yakınları için bu taban puan, önceki yıllarda 200 puan olarak paylaşıldı.

GEÇMİŞ YILLARA GÖRE PMYO TABAN PUANLARI

Yıl Taban Puan

2017 260

2018 260

2019 250

2020 Alım yapılmadı

2021 250

2022 250

2023 250

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Polislik başvurularında, adayların bazı şartları taşıması gerekmektedir. PMYO başvurusu yapacak adaylardan aşağıdaki şartları sağlaması gerekir;

T.C. vatandaşı olmak Siyasi parti üyeliği bulunmamak Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak Uyuşturucu, alkol gibi maddelerle tedavi geçmişi bulunmamak Kamu haklarından mahrum olmamak Polisliğe engel teşkil edecek sağlık sorunu bulunmamak Silah taşımaya ve kullanmaya engel durumu olmamak Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

2025 PMYO KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılına ait PMYO kontenjan sayıları şu an için açıklanmadı. Taban puanlarla beraber, başvurulara ilişkin tüm bilgiler Polis Akademisi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden duyurulacaktır.

Bu kılavuzda aşağıdaki kriterler baz alınacaktır:

Sınav takvimi, Fiziki yeterlilik sınavı ayrıntıları, Mülakat süreci,