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PMYO 2500 polis memuru alımı başvuruları 23 - 29 Temmuz tarihlerinde alınacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
PMYO 2500 polis memuru alımı başvuruları 23 - 29 Temmuz tarihlerinde alınacak
Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Memuru Alımı, E-Devlet Şifresi, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Polis Meslek Yüksekokullarına toplamda 2500 öğrenci alımı yapılacağının açıklanmasının ardından başvuru yapacak olan vatandaşlar polis alımı başvuru şartları ve tarihlerini araştırmaya başlarken detaylar belli oldu.

Polis olmak isteyenleri sevindiren haber geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü, 2000 erkek ve 500 kadın olmak üzere öğrenci alımı yapacağını duyurdu.

2024 PMYO 2500 POLİS ALIM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimler için 2500 polis memuru ve 210 komiser yardımcısı alımı gerçekleşecek.

Yapılan duyuru şöyle oldu:

"Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2024 - 2025 eğitim - öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacaktır.

PMYO 2500 polis memuru alımı başvuruları 23 - 29 Temmuz tarihlerinde alınacak - 1. Resim

Adaylar, 23 - 29 Temmuz 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır. E-Devlet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları sınav başvuru ücreti ödenmeden yapılacaktır."

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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