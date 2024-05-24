2024 PMYO polis alımı için detaylar belli oldu! En az lise mezunu 3 bin polis alınacak

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Mayıs 2024 15:00 - Güncelleme: 24 Mayıs 2024 15:11 - Güncelleme:

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Güncel Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024 yılı için PMYO 2 bin 500'ü polis, 500'ü komiser yardımcısı olmak üzere toplamda 3 bin polis alımı gerçekleştirecek. Polislik mesleğini seçmeyi planlayan en az lise mezunu adayların öncelikle temmuz ayında düzenlenecek olan TYT sınavından en az 250 ham puan almaları gerekiyor.