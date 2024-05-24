2024 PMYO polis alımı için detaylar belli oldu! En az lise mezunu 3 bin polis alınacak
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Güncel Haberleri / Türkiye Gazetesi
2024 yılı için PMYO 2 bin 500'ü polis, 500'ü komiser yardımcısı olmak üzere toplamda 3 bin polis alımı gerçekleştirecek. Polislik mesleğini seçmeyi planlayan en az lise mezunu adayların öncelikle temmuz ayında düzenlenecek olan TYT sınavından en az 250 ham puan almaları gerekiyor.
Polis Akademisi ve EGM tarafından yapılan açıklamada yıl sonuna kadar 2 bin 500'ü polis, 500'ü komiser yardımcısı olmak üzere toplamda 3 bin polis alımı yapılacağı bildirildi.
2024 PMYO 3 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024 PMYO polis alımı başvurusu Temmuz ayında, TYT sonuçlarının açıklanmasından sonra başlayacak.
PMYO POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Lise ve dengi okul mezunu olmak.
- TYT'den en az 250 ham puan almış olmak.
- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak.
- Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
KOMİSER YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türk vatandaşı olmak
- Lise ve dengi okullardan mezun olmak.
- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak. 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla yirmi iki yaşından gün almamış olmak.
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ilgili mevzuat hükümlerine göre olumlu olmak.
- TYT ve AYT'ye girmiş olmak.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi