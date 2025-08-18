Şırnak'ta askeriyede dehşet! Astsubay, uzman çavuşu öldürüp intihar etti: Detaylar korkunç

Korkunç olay Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Düğünyurdu köyünde saat 03.15 sıralarında yaşandı.

Güçlükonak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Düğünyurdu Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş H.Ü ve Jandarma Uzman Çavuş G.D. arasında sözlü tartışma yaşandı.

SÖZLÜ TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İki askeri personel arasındaki sözlü tartışma önce yumruklu kavgaya dönüştü, ardından silahlı olaya. Astsubay H.Ü., uzman G.D.'ye bir el ateş ederek yaraladı.

SİLAHINI ALMAK İSTERKEN ÖLDÜRÜLDÜ

G.D.'nin silahını almak için dolabına doğru ilerlemeye çalışmasıyla cinnet getiren H.Ü., art arda 8 el ateş ederek G.D.'yi öldürdü. H.Ü., silahında kalan kurşun ile kafasına sıkarak intihar etti. H.Ü'nün tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.