Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Şırnak'ta askeriyede dehşet! Astsubay, uzman çavuşu öldürüp intihar etti: Detaylar korkunç

Şırnak'ta askeriyede dehşet! Astsubay, uzman çavuşu öldürüp intihar etti: Detaylar korkunç

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şırnak&#039;ta askeriyede dehşet! Astsubay, uzman çavuşu öldürüp intihar etti: Detaylar korkunç
Şırnak, Olay, Askeri, Astsubay, Uzman Çavuş, İntihar, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak'ta askeri birlikte çıkan kavgada astsubay, art arda 8 el ateş ederek G.D. isimli uzman çavuşu vurup intihar etti.

Korkunç olay Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Düğünyurdu köyünde saat 03.15 sıralarında yaşandı. 

Güçlükonak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Düğünyurdu Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş H.Ü ve Jandarma Uzman Çavuş G.D. arasında sözlü tartışma yaşandı.

SÖZLÜ TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İki askeri personel arasındaki sözlü tartışma önce yumruklu kavgaya dönüştü, ardından silahlı olaya. Astsubay H.Ü., uzman G.D.'ye bir el ateş ederek yaraladı.

SİLAHINI ALMAK İSTERKEN ÖLDÜRÜLDÜ

G.D.'nin silahını almak için dolabına doğru ilerlemeye çalışmasıyla cinnet getiren H.Ü., art arda 8 el ateş ederek G.D.'yi öldürdü. H.Ü., silahında kalan kurşun ile kafasına sıkarak intihar etti. H.Ü'nün tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Akıllara durgunluk veren olay! Günlerce şelalede mahsur kaldıPetrol akışı kesildi! Ukrayna'dan Macaristan'a misilleme
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aydın'da dehşet! Polis memuru, eşine kurşun yağdırdı - 3. SayfaPolis memuru cinnet getirip eşine kurşun yağdırdıMotosiklet tutkusu sonu oldu! 26 yaşındaki Eda'nın ölümü kahretti - 3. SayfaMotosiklet tutkusu Eda'nın sonu oldu!Eşini, boğazını satırla keserek öldürdü! Yakalanınca klasik bahaneye sarıldı - 3. SayfaYakalanan cani klasik bahaneye sığındıYolda yaptığı basit hareket ehliyetinden edecekti: Gerçek testle ortaya çıktı - 3. SayfaYolda yaptığı basit hareket ehliyetinden edecektiYangın yürekleri ağza getirdi! Genç kızı annesi zor sakinleştirdi - 3. SayfaGenç kızı annesi zor sakinleştirdiOtoyolda feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var - 3. Sayfa4 kişi can vermişti! Görüntüler ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...