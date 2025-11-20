AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gitme önerisiyle ilgili partisinin duruşunu açıkladı. Güler, konu Meclis'e gelip oylama yapılması halinde AK Parti'nin teklife "olumlu oy" vereceğini belirterek düzenlemeye destek vereceklerini duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Gerekirse İmralı’ya ben giderim." açıklaması, Ankara’da siyasi trafiği hızlandırdı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yarın İmralı’ya gitme önerisini oylaması beklenirken, gözler kritik toplantıya çevrildi.

SİYASİ PARTİLERDE HAREKETLİLİK

Komisyonun olası İmralı ziyaretine ilişkin siyasi partilerde yoğun mesai yaşanıyor. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında düzenlenen kapalı grup toplantısında milletvekillerinin görüşleri alındı. Toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

AK PARTİ: OLUMLU BAKIYORUZ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, İmralı konusuna olumlu yaklaştıklarını söyledi. "Bu bir dinleme süreci, komisyonda oylamaya ihtiyaç olmayabilir. Oylama olursa AK Parti olarak olumlu oy vereceğiz." ifadelerini kullanan Güler, ziyarete gidecek ismin henüz netleşmediğini belirtti.

MHP VE AK PARTİ ARASINDA TEMAS

AK Parti’deki toplantı öncesinde MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti Grup Başkanı Güler ile bir araya geldi. Yıldız, görüşmenin yarınki oylama ile ilgili olmadığını, yalnızca fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

KOMİSYONDA SALT ÇOĞUNLUK YETERLİ

MHP’li Yıldız, komisyonda yapılacak oylamada salt çoğunluğun yeterli olacağını aktardı. Komisyonun yarın vereceği karar, siyasi gündemin yönünü belirleyecek nitelikte görülüyor.

CHP DE TOPLANDI

CHP'nin İmralı ziyaretine ilişkin toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat sürerken, İmralı kararının daha sonra verileceği öğrenildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, konuyu MYK'da değerlendireceği bildirildi.

