Sivas Halil Rıfat Paşa Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde seyir halinde olan iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletler ve sürücüleri, hızla yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan iki motosiklet sürücüsünü ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Motosikletlerin çarpışması ve park halindeki araca savrulduğu anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

ERKUT ÇALİKOGLU

