Aydın'da dehşet! Polis memuru, eşine kurşun yağdırdı

Kan donduran olay sabah saatlerinde Zafer Mahallesi 107 sokak üzerinde bulunan bir çeyiz dükkanında meydana geldi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru H.D., boşanma aşamasındaki eşi Burcu Derin'in çalıştığı dükkana gitti. Burada eşiyle tartışan polis memuru H.D. tabancasını çıkarıp art arda ateş etmeye başladı. Vücudunun farklı yerlerine kurşun isabet eden Burcu Derin ağır yaralandı.

MESLEKTAŞLARI TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ağır yaralanan kadın ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cinnet getirip eşine kurşun yağdıran polis memuru ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Polis memuru H.D. ve eşi Burcu Derin

TALİHSİZ KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan Burcu Derin, sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.