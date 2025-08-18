Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aydın'da dehşet! Polis memuru, eşine kurşun yağdırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis memuru H.D., boşanma aşamasında olduğu eşi Burcu Derin'e kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kan donduran olay sabah saatlerinde Zafer Mahallesi 107 sokak üzerinde bulunan bir çeyiz dükkanında meydana geldi.

Aydın'da dehşet! Polis memuru, eşine kurşun yağdırdı - 1. Resim

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru H.D., boşanma aşamasındaki eşi Burcu Derin'in çalıştığı dükkana gitti. Burada eşiyle tartışan polis memuru H.D. tabancasını çıkarıp art arda ateş etmeye başladı. Vücudunun farklı yerlerine kurşun isabet eden Burcu Derin ağır yaralandı.

Aydın'da dehşet! Polis memuru, eşine kurşun yağdırdı - 2. Resim

MESLEKTAŞLARI TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ağır yaralanan kadın ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cinnet getirip eşine kurşun yağdıran polis memuru ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Aydın'da dehşet! Polis memuru, eşine kurşun yağdırdı - 3. Resim
Polis memuru H.D. ve eşi Burcu Derin

TALİHSİZ KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan Burcu Derin, sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosiklet tutkusu sonu oldu! 26 yaşındaki Eda'nın ölümü kahretti
