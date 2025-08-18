Eşini, boğazını satırla keserek öldürdü! Yakalanınca klasik bahaneye sarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da dün gece sokak ortasında karısının boğazını satırla keserek öldüren cani yakalandı. Şahıs, cinayeti kıskançlık sebebiyle çıkan tartışma sonucu işlediğini itiraf etti.
İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki Ihlamurkuyu Mahallesi'nde dün gece saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, U.S. (35) isimli şahıs, Özbekistan uyruklu eşi Nıggına Sattarova'yı (35) sokak ortasında satırla boğazını keserek öldürmüştü.
BU SABAH YAKALANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin ardından kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren U.S. isimli şahıs sabah saatlerinde Ümraniye'de yakalandı.
KISKANÇLIK BAHANESİNE SIĞINDI
Şüphelinin, maktulün eşi olduğu, olayı aralarında kıskançlık sebebiyle çıkan tartışma sonrası gerçekleştirdiği belirlendi. Çalışmaların devamında, olaya dahil olduğu tespit edilen U.B.(25) isimli şahıs da yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Editör: Gözde Nur Bayar