Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Eşini, boğazını satırla keserek öldürdü! Yakalanınca klasik bahaneye sarıldı

Eşini, boğazını satırla keserek öldürdü! Yakalanınca klasik bahaneye sarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Eşini, boğazını satırla keserek öldürdü! Yakalanınca klasik bahaneye sarıldı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da dün gece sokak ortasında karısının boğazını satırla keserek öldüren cani yakalandı. Şahıs, cinayeti kıskançlık sebebiyle çıkan tartışma sonucu işlediğini itiraf etti.

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki Ihlamurkuyu Mahallesi'nde dün gece saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, U.S. (35) isimli şahıs, Özbekistan uyruklu eşi Nıggına Sattarova'yı (35) sokak ortasında satırla boğazını keserek öldürmüştü.

BU SABAH YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin ardından kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren U.S. isimli şahıs sabah saatlerinde Ümraniye'de yakalandı.

Eşini, boğazını satırla keserek öldürdü! Yakalanınca klasik bahaneye sarıldı - 1. Resim

KISKANÇLIK BAHANESİNE SIĞINDI

Şüphelinin, maktulün eşi olduğu, olayı aralarında kıskançlık sebebiyle çıkan tartışma sonrası gerçekleştirdiği belirlendi. Çalışmaların devamında, olaya dahil olduğu tespit edilen U.B.(25) isimli şahıs da yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Eşini, boğazını satırla keserek öldürdü! Yakalanınca klasik bahaneye sarıldı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kuraklık bunu da gördürdü! Eski kara yolu ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yolda yaptığı basit hareket ehliyetinden edecekti: Gerçek testle ortaya çıktı - 3. SayfaYolda yaptığı basit hareket ehliyetinden edecektiYangın yürekleri ağza getirdi! Genç kızı annesi zor sakinleştirdi - 3. SayfaGenç kızı annesi zor sakinleştirdiKuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaKuzey Marmara'da yolcu otobüsü devrildiİstanbul'da "büyü bozma" sahtekarlığı! 877 bin liralık vurgun yapan sahte medyumdan akılalmaz savunma - 3. Sayfaİstanbul'da "büyü bozma" sahtekarlığı!İstanbul Ümraniye'de tüyler ürperten olay: Genç kadını sokak ortasında satırla vahşice katletti! - 3. SayfaGenç kadını sokak ortasında vahşice katlettiSivas'ta devrilen otomobil kağıt gibi dümdüz oldu: 1 kişi can verdi - 3. SayfaDevrilip kağıt gibi dümdüz olan otomobilde can pazarı!
Sonraki Haber Yükleniyor...