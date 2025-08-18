Eşini, boğazını satırla keserek öldürdü! Yakalanınca klasik bahaneye sarıldı

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki Ihlamurkuyu Mahallesi'nde dün gece saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, U.S. (35) isimli şahıs, Özbekistan uyruklu eşi Nıggına Sattarova'yı (35) sokak ortasında satırla boğazını keserek öldürmüştü.

BU SABAH YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin ardından kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren U.S. isimli şahıs sabah saatlerinde Ümraniye'de yakalandı.

KISKANÇLIK BAHANESİNE SIĞINDI

Şüphelinin, maktulün eşi olduğu, olayı aralarında kıskançlık sebebiyle çıkan tartışma sonrası gerçekleştirdiği belirlendi. Çalışmaların devamında, olaya dahil olduğu tespit edilen U.B.(25) isimli şahıs da yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.