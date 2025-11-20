Mersin’in Erdemli ilçesinde serinlemek için denize giren 24 yaşındaki Tunahan Yıldız, bir süre sonra gözden kaybolarak boğuldu. Sahil güvenlik ekiplerinin sudan çıkardığı genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yeni evli olduğu öğrenilen Yıldız’ın ölümü yakınlarını kahretti.

Olay, ilçeye bağlı Kızkalesi Mahallesi Sahili'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Niğde'den gelen 24 yaşındaki Tunahan Yıldız, yanında bir arkadaşı ile sıcak havayı fırsat bilerek Kızkalesi Sahili'nde denize girdi.

Yeni evlenmişti… 24 yaşındaki Tunahan Yıldız’ın acı sonu

Yıldız, bir süre sonra denizde kayboldu. Arkadaşı durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

KURTARILAMADI

Olay yerine polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından denizde bulunarak çıkarılan şahsı kontrol eden sağlık ekipleri, hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YENİ EVLENMİŞ

Öte yandan Niğde'den arkadaşı ile Mersin'e gelen Tunahan Yıldız’ın yeni evlendiği öğrenildi.



MELİN ÖZTÜRK

