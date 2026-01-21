Şarkıcı Tarkan, 7 yıl aradan sonra İstanbul’da sahnelere döndü. Volkswagen Arena’da verdiği konserler, ünlü ismin sahne performansının yanı sıra yaşanan sürprizlerle de gündem oldu. 20 Ocak akşamı gerçekleşen konser serisinin üçüncü gecesinde, Tarkan’ın yakın arkadaşı Cem Yılmaz sahneye çıkarak izleyicilere sürpriz yaptı.

Sahne performansıyla adından söz ettiren Tarkan, konserlerinde söylediği şarkılarla dinleyicilerden beğeni topladı. “Şımarık”, “Kuzu Kuzu”, “Dudu” ve “Öp” gibi hit şarkılarını salonu dolduran hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

23, 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena’da devam edecek konserler, ünlü isimlerin de katılımıyla dikkat çekiyor. Son konsere Demet Akalın, Tuba Ünsal, Çağlar Ertuğrul, Burak Deniz, Birce Akalay, Salih Bademci ve eşi İmer Özgün, Lizge Cömert, Giray Altınok ve eşi Cansu Diktaş Altınok’un da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.

CEM YILMAZ: BENİM DE BİLETİM BURADANMIŞ

Konser sırasında yaşanan sürpriz ise geceye damgasını vurdu. Program devam ederken sahneye çıkan Cem Yılmaz, izleyicilerin ilgisini üzerine çekti. Cebinden çıkardığı Tarkan bandanasıyla espri yapan Yılmaz, “Benim de biletim buradanmış” ifadelerini kullandı. Sahnedeki anları ise sosyal medya hesabından “40 yılda bir olan doğa olayı” notuyla paylaştı.

Tarkan konserinde şaşırtan anlar: Cem Yılmaz ile yaptıkları düet gündem oldu

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Mikrofonu eline alan Cem Yılmaz, Tarkan ile birlikte “Kuzu Kuzu” şarkısını seslendirdi. İkilinin performansı sosyal medyada gündem oldu. Performansın ardından Yılmaz, “Ölmeden önce yapılacak 10 şey varsa siz ikisini bu akşam yaptınız” sözleriyle geceyi noktaladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası