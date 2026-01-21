Galatasaray-Atletico Madrid maçı hangi kanalda, nerede izlenir belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam etmek isteyen Galatasaray 7. hafta mücadelesinde İspanya’nın güçlü ekiplerinden Atletico Madrid’i bu akşam ağırlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, kritik karşılaşmada alacağı bir galibiyetle ilk 8 içinde yer alma umutlarını koruma hedefinde. İşte Galatasaray-Atletico Madrid canlı yayın bilgileri ve ilk 11 maç kadrosuna dair detaylar...

Galatasaray bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne zorlu bir başlangıç yaptı. İlk haftada Eintracht Frankfurt deplasmanında ağır bir yenilgi alan sarı-kırmızılılar, sonraki haftalarda iç sahada Liverpool ve Bodo/Glimt’i mağlup ederek toparlandı. Ajax deplasmanından alınan net galibiyetle çıkışını sürdüren Galatasaray, ardından Union Saint-Gilloise ve Monaco karşısında aldığı mağlubiyetlerle puan kaybı yaşadı. 7. hafta öncesinde 9 puanla 18. sırada bulunan temsilcimiz, Atletico Madrid karşısında kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, Galatasaray-Atletico Madrid maçı hangi kanalda, nerede izlenir?

Galatasaray-Atletico Madrid maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şifresiz canlı yayın bilgileri netleşti!

GALATASARAY-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Galatasaray, İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile karşılaşacak. Kritik mücadele Türk izleyiciler tarafından şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Atletico Madrid maçı 21 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek. Şampiyonlar Ligi’ndeki önemli randevu akşam saat 20.45’te başlayacak.

GALATASARAY-ATLETICO MADRID İLK 11 (MUHTEMEL)

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Barrios, Koke, Baena, Sörlothoth, Alvarez

GALATASARAY-ATLETICO MADRID MAÇI HAKEMİ KİM?

Dev karşılaşmanın hakemlik görevini Rumen hakem Istvan Kovacs üstlenecek. Kovacs’ın yardımcılıklarını Mihai Marica ve Ferencz Tunyog yapacak, 4. hakem koltuğunda ise Szabolcs Kovacs bulunacak.

Video yardımcı hakem (VAR) olarak Hollandalı Rob Dieperink görev yaparken asistan video yardımcı hakem (AVAR) pozisyonunda Catalin Popa yer alacak.

SİNGO VE OSIMHEN ATLETICO MADRID MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’da sakatlıklar nedeniyle Gabriel Sara ve Arda Ünyay bu akşamki maçta forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA kadrosunda yer almadığı için Atletico Madrid karşısında görev alamayacak.

Wilfried Singo’nun durumu henüz belirsizken Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası’nın ardından uzun süre sonra Galatasaray formasıyla Atletico Madrid karşılaşmasında takımıyla birlikte sahaya çıkacak.

