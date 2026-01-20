UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kritik haftalardan birine girilirken Galatasaray, 7. hafta mücadelesinde İspanya’nın güçlü ekiplerinden Atletico Madrid’i RAMS Park’ta ağırlayacak. Galatasaray Atletico Madrid maç kadrosu açıklanırken maç öncesi ''Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?'' sorusu da taraftarların gündeminde.

Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 9 puanla haftaya 18. sırada giren Galatasaray, ilk 24 içinde kalma hedefi için Atletico Madrid ile mücadele verecek. Peki, Galatasaray Atletico Madrid maç kadrosu belli oldu mu, kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

Galatasaray Atletico Madrid maç kadrosu açıklandı! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

GALATASARAY-ATLETICO MADRID MAÇ KAMP KADROSU

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesi öncesinde Atletico Madrid’in Galatasaray maçı için kamp kadrosu netleşti. İspanyol ekibinin İstanbul kafilesinde Diego Simeone şu isimlere yer verdi;

Juan Musso – Jose Maria Gimenez – Ruggeri – Johnny – Koke – Antoine Griezmann – Barrios – Alexander Sörloth – Alex Baena – Almada – Jan Oblak – Marcos Llorente – Nahuel Molina – Hancko – Marc Pubill – Julian Alvarez – Giuliano – Nico – Le Normand – Taufik Seidou – Rayane – Esquivel – Julio Diaz – Iker Luque

Galatasaray Atletico Madrid maç kadrosu açıklandı! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

GALATASARAY-ATLETICO MADRID MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER CEZALI VE SAKAT?

Galatasaray’da kritik karşılaşma öncesi Gabriel Sara ile Arda Ünyay sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA listesinde yer almadığı için kadroda bulunmuyor. Wilfried Singo’nun durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Sarı-kırmızılı ekipte Ismail Jakobs ile Davinson Sanchez sarı kart sınırında bulunuyor. İki oyuncu kart görmeleri halinde bir sonraki Manchester City maçında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray Atletico Madrid maç kadrosu açıklandı! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

GALATASARAY-ATLETICO MADRID MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Icardi, Osimhen

Atletico Madrid: Oblak, Molina, Gimenez, Hermoso, Lino, Koke, De Paul, Saul, Griezmann, Julian Alvarez, Sörloth

Galatasaray Atletico Madrid maç kadrosu açıklandı! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

GALATASARAY-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Atletico Madrid mücadelesi Türkiye’de Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray Atletico Madrid maç kadrosu açıklandı! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

GALATASARAY-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi 7. hafta kapsamında oynanacak Galatasaray-Atletico Madrid maçı 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45’te RAMS Park’ta başlayacak.

İLGİLİ HABERLER SPOR Atletico Madrid maçı öncesi Victor Osimhen gelişmesi

Haberle İlgili Daha Fazlası