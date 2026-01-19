Şampiyonlar Ligi'nin yedinci hafta maçında Atletico Madrid'i konuk edecek olan Galatasaray'da Victor Osimhen'den beklenen haber geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında İspanyol devi Atletico Madrid ile karşılaşacak Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.

ANTRENMANA ÇIKTI

Ülkesi Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülük yaşayan yıldız golcü Victor Osimhen, İstanbul'a geldi ve zorlu karşılaşma öncesinde takımı ile antrenmana katıldı.

Victor Osimhen

DEV MAÇ 21 OCAK'TA

Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Kritik müsabaka, 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te Rams Park'ta oynanacak.

