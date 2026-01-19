UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gözler 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasına çevrilirken, mücadeleyi yönetecek hakem de netleşti. Galatasaray Atletico Madrid maçı hakemi Istvan Kovacs nereli, hangi maçları yönetti? İşte hakem istatistikleri...

Sarı-kırmızılı ekibin grup aşamasındaki geleceğini etkileyecek Galatasaray Atletico Madrid maçında Istvan Kovacs’ın yönetimi şimdiden merak konusu oldu. Kovacs 2025-2026 sezonunda toplam 20 maçta düdük çaldı. Çıktığı karşılaşmalarda 95 sarı kart gösteren tecrübeli hakem, 3 kez kırmızı kartına başvurdu. Sezon genelinde 2 penaltı kararı veren Kovacs, 11 maçta ise VAR görevinde yer aldı.

Avrupa kupalarında final tecrübesine sahip Istvan Kovacs nereli, hangi maçları yönetti?

STVAN KOVACS NERELİ?

UEFA’nın elit hakemleri arasında yer alan Istvan Kovacs Romanya doğumludur. 6 Eylül 1984 tarihinde Romanya’nın Carei kentinde dünyaya gelen Kovacs, Liga I’de görev yapıyor. 2018 yılından bu yana FIFA kokartı taşıyan tecrübeli hakem, 2019’dan itibaren ise UEFA elit hakem kadrosunda yer almakta.

GALATASARAY-ATLETİCO MADRİD MAÇININ HAKEMİ ISTVAN KOVACS OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Saat 20.45’te başlayacak mücadelede Kovacs’ın yardımcılıklarını Mihai Marica ve Ferencz Tunyog üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Szabolcs Kovacs olurken, VAR görevini Hollandalı Rob Dieperink yapacak.

ISTVAN KOVACS YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Roma - Feyenoord UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali (2022)

Atalanta - Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi Finali (2024)

Manchester City - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Finali (2022)

Liverpool - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçı (2025)

Villarreal - Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçı (2025)

Celtic - Roma UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı (2025)

Çekya - Türkiye EURO 2024 Grup Maçı

TÜRKİYE VE FENERBAHÇE MAÇINI DA YÖNETMİŞTİ!

Istvan Kovacs 12 Ağustos 2025 tarihinde oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçında Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki karşılaşmayı yönetmişti. Rumen hakem mücadelede toplam 4 sarı kart gösterdi. Kırmızı kartın çıkmadığı maçta penaltı kararı da verilmedi. Maç Feyenoord’un üstünlüğü ile 5-2 bitmişti.

Kovacs 26 Haziran 2024 tarihinde Avrupa Şampiyonası grup aşamasında oynanan Çekya-Türkiye karşılaşmasını yönetti. Türkiye’nin 2-1 kazandığı mücadelede Rumen hakem, turnuvanın en fazla kart çıkan maçlarından birine imza attı. Karşılaşma boyunca toplam 17 sarı kart gösterilirken, 1 oyuncu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçta 1 penaltı kararı da verilmişti.

Kovacs Çekya’dan Antonin Barak’a oyuna girdikten sadece 20 dakika sonra kırmızı kart göstererek Avrupa Şampiyonası tarihindeki en hızlı kırmızı kart kararlarından birine de imza atmıştı.

