İran Genelkurmay Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD ve İsrail’in saldırılarına sert tepki gösterdi. Şikarçi, “Bize saldırı yapılırsa savaşın nasıl biteceğine ne ABD ne de Siyonist rejim karar verir, yalnızca biz karar veririz” dedi.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İran’a yönelik ABD ve İsrail saldırılarına ilişkin devlet televizyonuna dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef alan Şikarçi, ABD ordusunun moral olarak çökmüş bir durumda olduğunu öne sürdü.

Şikarçi, ABD’nin bölgedeki askeri varlığının Trump’ın zorlamasıyla gerçekleştiğini savunarak, “Hayal dünyasında yaşayan bir başkan var. Akıl ve rasyonellik açısından sorunları bulunuyor ve hatta ABD’nin ulusal çıkarlarını bile dikkate almıyor” ifadelerini kullandı.

"ABD ORDUSUNUN YAŞADIKLARI TARİHTE GÖRÜLMEDİ"

ABD’nin aldığı kararların ekonomik ve insani sonuçlarına değinen Şikarçi, bu politikaların ABD ekonomisine milyarlarca dolarlık zarar verdiğini ve Amerikan askerlerinin hayatını riske attığını söyledi.

ABD’nin tarih boyunca savaş başlatan bir ülke olduğunu savunan İranlı komutan, son günlerde yaşanan gelişmelerin ABD ordusu açısından tarihte benzeri görülmemiş olaylar olduğunu ileri sürdü. Şikarçi, “Bize saldırı yapılırsa savaşın nasıl biteceğine ne ABD ne de Siyonist rejim karar verir, yalnızca biz karar veririz” dedi.

ABD ve İsrail’in askeri gücünün giderek zayıfladığını iddia eden Şikarçi, iki ülkenin kısa sürede sonuç almayı planladığını ancak çatışmaların uzamasıyla güç kaybettiklerini savundu.

İran’ın ise savaş uzadıkça daha güçlü hale geleceğini ileri sürdü.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

Şikarçi, Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığına dair iddiaları da reddetti. Boğazın küresel ticaret için kritik bir su yolu olduğunu belirten İranlı yetkili, İran’ın bu geçişi kapatmadığını ve kapatmayı planlamadığını söyledi.

Ancak savaş koşulları nedeniyle gemilerin güvenliğinden kendilerinin sorumlu olmayacağını belirten Şikarçi, ABD ve İsrail’e bağlı gemilerin geçişine izin verilmeyeceğini ve geçiş yapmaları halinde hedef alınabileceklerini ifade etti.

