İsrail ordusunun Tahran’a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığı duyurulmasının ardından, İran’ın başkentinde patlama sesleri duyuldu. Öte yandan İran'ın da Tel Aviv'e saldırdığı ve bölgede sirenlerin çaldığı öğrenildi.

Son dakika haberi: İsrail ordusunun İran’ın başkenti Tahran’a yönelik saldırı başlattığı açıklamasının ardından, Tahran sokaklarında patlama sesleri duyuldu.

Tahran'da önce uçak sesleri duyuldu, ardından şiddetli patlamalar oldu ve hava savunma sistemleri faaliyete geçti. Uçak seslerinin yer yer duyulmaya devam ettiği Tahran'ın bazı bölgelerinden duman yükseldiği görüldü.

Yerel medyaya göre, saldırıda Mehrabad Havaalanı'na yakın bölge isabet aldı. İsrail ordusu, saldırıda Tahran yönetimine ait altyapının hedef alınacağını belirtmişti.

TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ

İsrail'in Tahran'ı hedef aldığı anlarda ise İran'ın da Tel Aviv'i yeniden hedef aldığı, bölgede siren seslerinin yükseldiği öğrenildi.

Ordunun açıklamasında halka sığınaklara gitmesi uyarısı yapılırken, misilleme nedeniyle riskli bölgelerde cep telefonlarına uyarı mesajları geldi ve ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere birçok kentte sirenler çaldı.

Tel Aviv'de önleyici füzelerin misillemeyi engellemek için fırlatılmasından sonra güçlü patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise İran'dan fırlatılan çok başlıklı bir füzenin etkisiz hale getirilmesi için çok sayıda önleyici füzenin ateşlendiği bildirildi.

Kanal 12 televizyonu, bir füzenin açık alana düştüğünü iddia etti.

