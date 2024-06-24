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Türkiye-Çekya maçını Istvan Kovacs yönetecek

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Türkiye-Çekya maçını Istvan Kovacs yönetecek

Spor Haberleri

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile oynayacağı karşılaşmayı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Volkspark Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Kovacs'ın yardımcıları aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas yapacak.

Karşılaşmada Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstlenecek.

Düzenleyen:  - Spor
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