Lille-Fenerbahçe maçına sabıkalı hakem Istvan Kovacs atandı! Dikkat çeken A Milli Takım detayı
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransız temsilcisi Lille ile oynayacağı maçların hakemleri açıklandı. Deplasmandaki mücadeleyi Istvan Kovacs, Kadıköy'deki karşılaşmayı ise Jose Maria Sanchez yönetecek. İlk müsabakanın hakemi olan Istvan Kovacs, EURO 2024'te A Milli Futbol Takımımızın, Çekya ile oynadığı maçta 18 kart göstermişti.
Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, 6 Ağustos Salı günü TSİ 21.30'da Hainaut Stadyumu'nda Fransa ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.
18 KART ÇIKARMIŞTI
Bu müsabakada Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak. Kovacs’ın yardımcılıklarını Mihai Marica ve George Florin Neacsu yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Horatiu Fenic olacak. VAR koltuğunda ise Christian Dingert yer alacak. Dingert'e AVAR olarak da Johann Pfeifer eşlik edecek.
Rumen hakem, EURO 2024'te A Milli Futbol Takımımızın, Çekya ile oynadığı maçı yönetirken, 16'sı sarı ve 2'si kırmızı olmak üzere 18 kart göstermişti.
RÖVANÇ MAÇININ HAKEMİ DE AÇIKLANDI
Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Kadıköy'de Fransız ekibi Lille ile oynayacağı rövanş maçını İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jose Maria Sanchez yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, 13 Ağustos Salı günü saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek.
Bu müsabakada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Sanchez’in yardımcılıklarını Inigo Prieto ve Juan Lopez Mir yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Guillermo Cuadra olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Juan Martinez Munuera yer alacak. Munuera’ya AVAR olarak Raul Cabanero eşlik edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı