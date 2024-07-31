Lille-Fenerbahçe maçına sabıkalı hakem Istvan Kovacs atandı! Dikkat çeken A Milli Takım detayı

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, 6 Ağustos Salı günü TSİ 21.30'da Hainaut Stadyumu'nda Fransa ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.

18 KART ÇIKARMIŞTI

Bu müsabakada Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak. Kovacs’ın yardımcılıklarını Mihai Marica ve George Florin Neacsu yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Horatiu Fenic olacak. VAR koltuğunda ise Christian Dingert yer alacak. Dingert'e AVAR olarak da Johann Pfeifer eşlik edecek.

Rumen hakem, EURO 2024'te A Milli Futbol Takımımızın, Çekya ile oynadığı maçı yönetirken, 16'sı sarı ve 2'si kırmızı olmak üzere 18 kart göstermişti.

RÖVANÇ MAÇININ HAKEMİ DE AÇIKLANDI

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Kadıköy'de Fransız ekibi Lille ile oynayacağı rövanş maçını İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jose Maria Sanchez yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, 13 Ağustos Salı günü saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek.

Bu müsabakada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Sanchez’in yardımcılıklarını Inigo Prieto ve Juan Lopez Mir yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Guillermo Cuadra olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Juan Martinez Munuera yer alacak. Munuera’ya AVAR olarak Raul Cabanero eşlik edecek.