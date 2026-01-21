İhlas Haber Ajansı
Düzce'de operasyon! DEAŞ finansörleri yakalandı
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Düzce ve Yalova'da düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen 3 kişi yakalanarak göz altına alındı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova'da ikamet eden Irak uyruklu S.O ve O. F isimli şahıslar ile Düzce'nin Cedidiye Mahallesi'nde ikamet eden yine Irak uyruklu Ö.A arasında yüksek meblağlarda para transferi olduğu tespit edildi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanı ile ilgili olarak Yalova ve Düzce'de şahısların evlerine yapılan baskında 2 adet flaş bellek, 4 adet telefon, 1 adet 9X19 mm çapında fişek, 1 adet muşta, 1 adet kelebek olarak tabir edilen bıçak ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 3 şahıs göz altına alındı.
