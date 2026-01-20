Neçirvan Barzani, Suriye'deki gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Savaşın durması, ateşkes ve anlaşmaya varılması için her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı. Mesud Barzani ise bölgedeki gerilimin devam etmesi halinde DEAŞ tehlikesine dikkat çekti.

Suriye'de gerilim devam ederken Şam ile YPG arasında 4 günlük ateşkes başladı. ABD, YPG ile 'ortaklığını' bitirdiğini duyururken bölge liderlerinden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, yaptığı açıklamada, Suriye'deki durumu "büyük bir endişe" ile izlediklerini belirterek, "Savaş ve çatışmaların devamı Suriye ve bölgenin genelinin istikrarı ve huzuru üzerinde ciddi bir tehdit oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

"ÇATIŞMALAR SORUN ÇÖZMEZ"

Çatışmaların başlangıcından beri, sorunların barışçıl çözümünde uzlaşı sağlanması ve müzakere yolunun takip edilmesi için bölgesel ve uluslararası taraflarla iletişim halinde olduklarını kaydeden Barzani, "Savaş ve askeri çatışmaların hiçbir sorunu çözmeyeceğini ve durumu daha da karmaşık hale getireceğini yineliyoruz" ifadesine yer verdi.

Barzani, Uluslararası Koalisyon güçlerine, istikrarın sağlanması için görevini yerine getirmesi çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Savaşın durması, ateşkes ve anlaşmaya varılması için her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Kürtlerin ve Suriyeli tüm bileşenlerin haklarının korunması ve Suriye'nin gelecekteki anayasasında garanti altına alınması gerektiğini yineliyoruz."

DEAŞ TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Öte yandan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani de partisinin sitesinde yayımlanan açıklamasında, Suriye'deki gelişmeleri endişe ve dikkatle takip ettiklerini belirtti.

"Bu hassas süreçte tüm tarafların sorumlu ve hamasetten uzak hareket etmesi gerektiğini" kaydeden Barzani, "Bu durum, Rojava'daki (kuzey ve kuzeydoğu Suriye'deki) kardeşlerimize zarar verecek bir noktaya götürülmemeli. Bu, hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Barzani, söz konusu bölgedeki insanların zarar görmemesi için her türlü çabayı gösterdiklerini aktararak, "Oluşan yeni durumda DEAŞ ve terörizmin de yeniden ortaya çıkması tehlikesiyle karşı karşıyayız" iddiasında bulundu.

