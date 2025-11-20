Trafikte magandalığa karşı uygulamalar tüm hızıyla sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Keçiören’de drift atarak çevreye rahatsızlık veren ve kendisini uyaran vatandaşların üzerine aracını süren sürücünün yakalandığını duyurdu. Sürücüye "Yeni Trafik Kanunu"na göre 140 bin TL idari para cezası kesilecek, ehliyetine 60 gün el konulacak ve aracı trafikten men edilecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’nın Keçiören ilçesinde trafikte tehlike oluşturan ve vatandaşları tehdit eden bir sürücüye yönelik uygulanan cezai yaptırımları sosyal medya hesabından paylaştı.

YERLİKAYA AÇIKLADI: REKOR CEZA

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, aracını tehlikeli bir şekilde kullanarak drift atıp çevreyi rahatsız eden ve kendisini uyaran vatandaşların üzerine aracını süren şüpheli kısa sürede yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yakalanan sürücüye verilecek cezaları detaylı bir şekilde kamuoyuna açıkladı.

Sürücüye "Yeni Trafik Kanunu"na şu cezalar uygulanacak:

140 bin ₺ idari para cezası uygulanacak.



Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulacak.



Aracı 60 gün süreyle trafikten men edilecek.

5 YIL İÇERİSİNDE TEKRARINDA EHLİYET İPTALİ

Bakan Yerlikaya, bu tür ihlallerin tekrarı durumunda uygulanacak daha ağır yaptırımlara da dikkat çekti. Açıklamaya göre, sürücünün 5 yıl içerisinde ikinci defa aynı ihlali yapması halinde sürücü belgesi iptal edilecek.

