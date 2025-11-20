Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın Bursa'da İnegöl Giriş Kavşağı'nın açılışını gerçekleştireceklerini, Şehir Hastanesi ve YHT Garı bağlantı yollarının da temelini atacaklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "İnegöl Giriş Kavşağı ile zamandan 1 milyar 200 milyon lira, akaryakıttan 50 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 1 milyar 250 milyon lira tasarruf sağlayacağız, karbon salınımını yıllık 308 ton azaltacağız." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, tarihi dokusuyla geçmişi, sanayisiyle bugünü, üretim gücüyle geleceği bir arada yaşatan Bursa'nın, sanayi, tarım ve turizm alanlarındaki potansiyeliyle Türkiye'nin kalkınmasında lokomotif bir role sahip olduğunu ifade etti. Şehrin, ekonomik ve sosyal dinamizminin yanı sıra gelişmiş kara yolu ağıyla Marmara, Ege ve İç Anadolu'yu birbirine bağlaması bakımından da önemli bir bölgesel ve transit trafik yükü taşıdığına dikkati çeken Uraloğlu, Bursa-İnegöl-Eskişehir Devlet Yolu'nun bölgedeki ulaşım ağının kilit güzergahlarından olduğunu belirtti.

Bursa'nın şehir trafiğine ilaç gibi formül! Proje hizmete girdi, milyarlık tasarruf sağlanacak

ZAMANDAN 1 MİLYAR 200 MİLYON LİRA TASARRUF

Uraloğlu, söz konusu yolun "mobilyanın başkenti" tabir edilen İnegöl giriş noktasından her gün ortalama 26 bin 562 aracın geçtiğini, her 5 araçtan birini ağır taşıt olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"İnegöl Giriş Kavşağı bu güzergah üzerinde, 152 metre uzunluğunda, 6 açıklıklı olarak, farklı seviyeli kavşak standardında inşa edilmiştir. Projenin toplam uzunluğu bağlantı yollarıyla birlikte 1,1 kilometreye ulaşmaktadır. Projeyle trafik akışı rahatlatıldı, yolun yatay ve düşey standardıyla birlikte ulaşım güvenliği artırıldı.

Kavşağın hizmete sunulmasıyla Bursa Turanköy Kavşağı'ndan Eskişehir il sınırına kadar uzanan 106 kilometrelik hat içerisinde hiç sinyalize kavşak kalmamış, yüksek standartlı, hızlı, konforlu ve kesintisiz ulaşım tesis edilmiştir. Böylelikle zamandan 1 milyar 200 milyon lira, akaryakıttan 50 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 1 milyar 250 milyon lira tasarruf sağlayacağız, karbon salınımını yıllık 308 ton azaltacağız."

BAĞLANTI YOLLARININ TOPLAM UZUNLUĞU 3 KİLOMETRE

Uraloğlu, temeli atılacak Bursa Şehir Hastanesi ve YHT Garı bağlantı yollarının Bursa Şehir Hastanesi ve YHT Garı'na erişim imkanı sağlayacağını bildirdi. Tamamlandığında trafiğe bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet verecek bağlantı yollarının toplam uzunluğunun 3 kilometre olacağını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Projenin tamamlanmasıyla birlikte Bursa Şehir Hastanesi'ne alternatif bir güzergah oluşturularak mevcut otoyol üzerindeki trafik yükü azaltılacak, hastaneye acil durumlarda en hızlı ve en güvenli erişim imkanı tesis edilecektir. Aynı zamanda YHT Garı ve metro istasyonuna doğrudan erişim sağlanacak. Hareketlilik ve erişilebilirlik artarak Bursa'nın bölgesel ulaşım vizyonu güçlenecek. Bağlantı yollarıyla artan yük ve yolcu taşımacılığı talebinin daha etkin karşılanması sağlanacak."

ABDULLAH AYDEMİR

