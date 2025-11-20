Borsa İstanbul hafif yükselişle kapandı. Gram altın kilo fiyatı 5,78 milyon TL, dolar 42,42 TL civarında işlem görüyor. Altın, döviz ve petrol fiyatları sakin seyrini sürdürüyor.

BORSADA SON DURUM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 75,82 puan artarak 10.979,73 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 55,10 puan ve yüzde 0,51 artışla 10.959,01 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.887,04 puanı, en yüksek 11.038,75 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 değer kazanarak 10.979,73 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 84,67 puan ve yüzde 0,71 değer kazanarak 11.940,84 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,48, hizmetler endeksi yüzde 0,33 ve sanayi endeksi yüzde 0,22 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 60'ı prim yaptı, 36'sı geriledi, 4 tanesi yatay seyretti. Koza Altın İşletmeleri, Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Akbank, ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTINDA GÜN SONU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 4 bin 98,4 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 5 milyon 775 bin lira oldu.

DÖVİZ KURU

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,27 bileşik getirisi yüzde 39,57 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,2586, satışta 42,4279 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,2460, satışta 42,4153 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1530, sterlin/dolar paritesi 1,3102 ve dolar/yen paritesi 157,810 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1 artışla 63,8 dolardan işlem görüyor.

