Tarım ve Orman Bakanlığı, Artvin Sarp Sınır Kapısı’nda yapılan denetimlerde ihraç edilmek üzere olan 6 bin 100 kilogram mandalinada zirai ilaç kalıntısı tespit edildiğini ve ürünlerin imha edildiğini açıkladı. Sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gürcistan’a gönderilmek istenen 6 bin 100 kilogram mandalinada zirai ilaç kalıntısı tespit edildiğini ve ürünlerin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda, gıda kontrol görevlilerimiz tarafından yapılan denetimlerde Mersin'den Gürcistan'a ihraç edilmek istenen 6 bin 100 kilogram mandalinada zirai ilaç kalıntısı tespit edilmiş, ürünler imha edilmiştir. Denetimlerimizi kararlılıkla sürdürecek, uygunsuzluklara asla geçit vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, sorumlular hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı da bildirildi.

ÇAĞLA ÇAĞLAR

