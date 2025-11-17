DSİ işçi alımı ile ilgili detaylar Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından paylaşıldı. DSİ 138 personel alımı başvuruları Resmi Gazete ilanı ile başlayacak. Peki, DSİ personel alımı için başvuru şartları neler? İşte tüm ayrıntılar...

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ 1389 personel alımı başvuru şartları, tarihleri, kadro ve branş dağılımı günün en çok araştırılan konular arasındadır.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1389 personelin alınacağı hakkında bilgilendirmede bulundu.

.Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1.389 personel alımı gerçekleştireceğiz. Ülkemizin dört bir yanında görev alacak yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

DSİ personel alımı için başvuru şartları neler? Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı duyurdu

DSİ 1389 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Bakan Yumaklı, sosyal hesabından yaptığı paylaşımında personel alımı kadro ve branş dağılımına ilişkin bilgi verdi.

Paylaşımdaki grafiğe göre, noter kurasıyla 210 usta yardımcısı, 154 aşçı yardımcısı, 154 şoför, 140 düz işçi, 116 bakımcı-yağcı, 105 sürveyan, 69 sondaj işçisi, 66 treyler operatör yardımcısı, 64 laborant yardımcısı, 59 teknisyen, 58 topoğraf, 44 bekçi, 19 su dağıtım teknisyeni, 15 akaryakıtçı, 13 hidrolog yardımcısı, 7 jeofizik teknisyeni, 5 alet operatörü, 2 teknik ressam, 2 pompaj istasyonu operatörü ve birer döşemeci yardımcısı, fotoğrafçı ve kompresör operatörü olmak üzere 1305 işçi alınacak. Öte yandan yazılı, sözlü ve uygulama sınavıyla ise 84 operatör alımı yapılacak.

DSİ personel alımı için başvuru şartları neler? Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı duyurdu

DSİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

18 yaşını tamamlamış olmak.

Devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya, devlet sırlarına karşı suçlar ile zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, ihaleye fesat, malvarlığı aklama ve kaçakçılık gibi suçlardan hüküm giymemiş olmak.

Emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

DSİ’de hâlihazırda sürekli işçi kadrosunda çalışmıyor olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak.

Öncelik hakkı olanların bunu belgelemeleri; ancak önceliğin tek başına hak sağlamadığını ve kuraya diğer adaylarla birlikte girileceğini bilmeleri gerekir.

Görevi yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.

Tam teşekküllü devlet hastanesinden “aklen, ruhen ve arazi şartlarında çalışabilir” sağlık kurulu raporu almak (atanacaklardan istenecek).Sağlık Bakanlığı onaylı merkezlerden Psikoteknik raporu almak (atanacaklardan istenecek).

Adaylar, İŞKUR’da yayımlanan listede yalnızca bir meslek koluna başvurabilir.

Başvurularda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki adres esas alınır.

Atamaya hak kazananların belgeleri kontrol edilir; şartları taşımayan, yanlış beyan verenlerin atamaları yapılmaz veya iptal edilir.

Belgelerini zamanında teslim etmeyen, göreve başlamayan veya feragat edenlerin yerine yedek adaylar sırayla atanır.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Göç İdaresi Personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları belli oldu

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası