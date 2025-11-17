Rusya’nın Ufa Havalimanı’nda yaşanan akılalmaz olay, havacılık dünyasını şaşkına çevirdi. Sarhoş bir temizlik görevlisi, yıkama işlemi sırasında kullandığı merdiveni kontrolsüz şekilde hareket ettirince Utair’e ait ATR-72 yolcu uçağının kuyruğunu deldi. Gövdede oluşan delik nedeniyle uçak günlerce yerde kalırken, havalimanında adeta kriz yaşandı.

Rusya'nın Ufa Havalimanı'nda sarhoş bir temizlik görevlisi, Utair’e ait ATR-72 yolcu uçağının kuyruk bölümünü merdivenle delerek büyük bir güvenlik krizine yol açtı.

Temizlikçi, uçağın dış yıkama işlemi sırasında kullandığı merdiveni kontrolsüz şekilde hareket ettirdi ve uçağın kuyruk kısmında iki çukur ve bir delik oluştu.

UÇAK GÜNLERCE YERDE KALDI

ATR-72’nin zarar gören bölümü hemen onarıma alındı. Uçağın, gövdedeki deliğin kapatılması için birkaç gün boyunca Ufa Havalimanı'nda beklediği, tamir işlemlerinin tamamlanmasının ardından yaklaşık bir hafta sonra tekrar uçuşlara döndüğü aktarıldı.

Soruşturmanın ardından hem temizlik görevlisi hem de ustabaşı işten uzaklaştırıldı.

DAHA ÖNCE DE SKANDAL YAŞANMIŞTI

Havacılık dünyasında benzer olaylar daha önce de gündem olmuştu. Tibet Airlines’a ait bir uçuşta, hamile bir yolcu uçağa alınmayınca bir saat boyunca bağırarak mürettebata tepki göstermiş, o anlar yolcular tarafından kayda alınmıştı.

Kadının hamileliğinin sekizinci ayında olduğu için uçağa kabul edilmediği açıklandı.

MÜZEYYEN BIYIK

Haberle İlgili Daha Fazlası