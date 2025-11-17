THY, yurt içi uçuşlarda 1.000 liradan başlayan fiyatlarla kampanya başlattı. Yolcular bugün ve yarın alacağı biletlerle 3 Şubat-19 Mart 2026 tarihleri arasında seyahat edecek.

Türk Hava Yolları'nın (THY), sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında yurt içi uçuşları için 1.000 liradan başlayan fiyatlarla bugün ve yarın bilet alınabilecek.

Yolcular, bu biletleriyle 3 Şubat-19 Mart 2026'da seyahat edebilecek.

İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı seferlerde geçerli k​​​​​​ampanyayla ilgili bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

MESUT ŞAHİN

Haberle İlgili Daha Fazlası