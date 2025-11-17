THY'den indirim kampanyası! 1.000 liraya uçak bileti
THY, yurt içi uçuşlarda 1.000 liradan başlayan fiyatlarla kampanya başlattı. Yolcular bugün ve yarın alacağı biletlerle 3 Şubat-19 Mart 2026 tarihleri arasında seyahat edecek.
Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlar için 1.000 TL'den başlayan fiyatlarla kampanya düzenliyor.
- Kampanya bugün ve yarın geçerli.
- Biletler 3 Şubat - 19 Mart 2026 tarihleri arasında seyahat için kullanılabilir.
- Kampanya İstanbul Havalimanı'ndan (IST) kalkış veya varış yapan seferlerde geçerli.
- Ayrıntılar THY'nin internet sitesinden alınabilir.
Türk Hava Yolları'nın (THY), sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında yurt içi uçuşları için 1.000 liradan başlayan fiyatlarla bugün ve yarın bilet alınabilecek.
Yolcular, bu biletleriyle 3 Şubat-19 Mart 2026'da seyahat edebilecek.
İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı seferlerde geçerli kampanyayla ilgili bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşabilecek.
