Göç İdaresi Personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları belli oldu

Göç İdaresi Başkanlığı, 657 sayılı Kanun’un 4/B statüsü kapsamında toplam 119 sözleşmeli personel alımı için giriş sınavı duyurusu yayımladı. Duyuruda başvuru tarih aralığı, KPSS barajı, kadro dağılımı ve sözlü sınav usulü gibi konuların detayları paylaşıldı.

GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı aracılığıyla 28 Ekim 2025 saat 09.00’da başladı ve 8 Kasım 2025 saat 23.59’da sona erecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

İlan kapsamındaki toplam pozisyon sayısı 14'ü merkez, 105'i taşra teşkilatı olmak üzere 119 olarak belirlendi.

GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Genel koşullar arasında 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde sayılan nitelikler ve 2024 KPSS B grubu puan türlerinden en az 65 puan şartı bulunuyor. Lisans için KPSSP3, ön lisans için KPSSP93, ortaöğretim için KPSSP94 puan türleri esas alınıyor. Adaylar yalnızca tek bir il ve tek bir unvan için başvuru yapabiliyor. Kadrolara göre dil puanı, sürücü belgesi gibi belgeler istenebilir.

GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Başvurular yalnızca çevrim içi yapılıyor. Adaylar e-Devlet üzerinden Göç İdaresi Başkanlığı - Kariyer Kapısı sayfasına giriş yaparak gerekli alanları dolduruyor ve istenen belgeleri sisteme yüklüyor. Mezuniyet, YDS, askerlik ve adli sicil gibi bilgiler e-Devlet servislerinden otomatik çekildiğinden, eksik veya hatalı veri varsa başvuru öncesi güncelleme yapılması gerekiyor.