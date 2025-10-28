İzmir'de pazarda kaybolmuştu! 15 yaşındaki Nurbanu'dan haftalardır haber yok

Torbalı Subaşı mevkiinde 6 Ekim 2025 günü ailesiyle birlikte pazarda tezgah açan Nurbanu Yorulmaz, ailesinin kısa bir süreliğine müşterilere bakmak için uğraştığı sırada ortadan kayboldu.

HER YER ARAŞTIRILDI

Gece yarısına kadar her yerde kızını arayan aile, soluğu polis karakolunda aldı. Yapılan tüm aramalara rağmen çocuktan henüz bir haber alınamazken, telefonunu evde bıraktığı belirlenen çocuğun arkadaşları ve irtibatta olduğu kişiler de araştırıldı.

AİLE YARDIM BEKLİYOR

Henüz bir sonuca ulaşılamazken, ailesi Nurbanu'yu gören, duyan veya herhangi bir bilgiye sahip olan herkesten yardım bekliyor.