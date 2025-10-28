Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Günler sonra arkadaşının evinde bulunmuştu! Bennur ailesine teslim edildi

Günler sonra arkadaşının evinde bulunmuştu! Bennur ailesine teslim edildi

Denizli’de sosyal hizmetler yurdundan izinsiz olarak ayrılan 16 yaşındaki Bennur Gezgin, 3 gün sonra arkadaşının evinde bulunarak ailesine teslim edildi.

Denizli’de yaşayan 16 yaşındaki Bennur Gezgen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı yurttan 24 Ekim Cuma günü izinsiz olarak ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.

ARAMA ÇALIŞMASI SONUÇ VERDİ

Yetkililerin ihbarı ve genç kızın durumundan endişe eden ailesinin kayıp başvurusunda bulun üzerine güvenlik birimleri tarafından Bennur’un bulunması için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan çalışmaların ardından genç kızın bir arkadaşının evinde olduğu tespit edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan Bennur, ailesine teslim edildi.

