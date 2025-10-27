Arkadaşına gideceğini söylemişti! 13 yaşındaki Ezgi'den günlerdir haber alınamıyor
Eskişehir'de 5 gün önce arkadaşına gitmek için evden ayrılan ve kayıplara karışan 13 yaşındaki Ezgi Beyaz'dan haber alınamıyor. Beyaz'ın bulunması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Esentepe Mahallesi Onan Sokak'ta oturan Ezgi Beyaz, ailesine bir arkadaşına gideceğini söyleyerek 22 Ekim tarihinde evden çıktı. Arkadaşının, Kumlubel Mahallesi Esenli Caddesi'nde bulunan evine giden çocuk, oradan ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı.
POLİS HER YERDE ARIYOR
Cep telefonunu kendi evinde bırakan küçük kızdan haber alamayan endişeli aile, karakola giderek durumu polise bildirdi. Müracaat üzerine ekipler tarafından kayıp kızın bulunması için çalışma başlatıldı.
Aile, kızlarını gören veya duyan vatandaşların 112 Acil Servis'e ihbarda bulunmalarını istiyor.
