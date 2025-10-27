Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Arkadaşına gideceğini söylemişti! 13 yaşındaki Ezgi'den günlerdir haber alınamıyor

Arkadaşına gideceğini söylemişti! 13 yaşındaki Ezgi'den günlerdir haber alınamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Arkadaşına gideceğini söylemişti! 13 yaşındaki Ezgi&#039;den günlerdir haber alınamıyor
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de 5 gün önce arkadaşına gitmek için evden ayrılan ve kayıplara karışan 13 yaşındaki Ezgi Beyaz'dan haber alınamıyor. Beyaz'ın bulunması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Esentepe Mahallesi Onan Sokak'ta oturan Ezgi Beyaz, ailesine bir arkadaşına gideceğini söyleyerek 22 Ekim tarihinde evden çıktı. Arkadaşının, Kumlubel Mahallesi Esenli Caddesi'nde bulunan evine giden çocuk, oradan ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı.

Arkadaşına gideceğini söylemişti! 13 yaşındaki Ezgi'den günlerdir haber alınamıyor - 1. Resim
Ezgi Beyaz

POLİS HER YERDE ARIYOR

Cep telefonunu kendi evinde bırakan küçük kızdan haber alamayan endişeli aile, karakola giderek durumu polise bildirdi. Müracaat üzerine ekipler tarafından kayıp kızın bulunması için çalışma başlatıldı.

Aile, kızlarını gören veya duyan vatandaşların 112 Acil Servis'e ihbarda bulunmalarını istiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sadettin Saran'dan bahis skandalı için ilk açıklama: Haklılığımız ortaya çıkıyor
