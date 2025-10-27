Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bir günde 6 kayıp başvurusu! Bu kızlara ne oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Adana, Elâzığ, Denizli, Şırnak ve Ankara’da, aynı gün 6 genç kız için kayıp başvurusu yapıldı. Başkentte parkta baygın bulunan iki kızdan biri öldü, diğeri yoğun bakımda. Aileler korku ve panik içinde. Tek iyi haber Şırnak’tan geldi. Kadriye B. bulunarak ailesine teslim edildi.

Dün 5 şehirde 6 genç kız için kayıp başvurusu yapıldı. Ankara’da kendilerinden haber alınamayan 2 kız çocuğundan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan 14 yaşındaki H.K. ve 16 yaşındaki K.E.A, kullandıkları alkol sebebiyle rahatsızlandıklarını belirterek, yardım istedi.

Bir günde 6 kayıp başvurusu! Bu kızlara ne oldu? - 1. Resim

İhbar üzerine adrese giden sağlık ekipleri, parkta yarı baygın halde buldukları H.K. ve K.E.A’yı Ankara Bilkent Şehir Hastanesine kaldırdı. H.K, hayatını kaybederken K.E.A’nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Ailelerinin H.K. ve K.E.A. hakkında kayıp ihbarında bulunduğu ve kızların polis tarafından arandıkları öğrenildi.

Bir günde 6 kayıp başvurusu! Bu kızlara ne oldu? - 2. Resim

Elâzığ’da liseyi açıktan okuyan 16 yaşındaki E.S.E’yi dedesi önceki gün Öğretmen Sıdıka Avar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine bıraktı. Genç kız, dersin ardından eve dönmedi. Kendi aramalarına rağmen bir sonuç alamayan aile durumu polise bildirdi. Kızın bulunması için ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi. Anne Nesrin E, “Kızımı sabah dedesi okula bıraktı. Ardından kendisine ulaşamadık. Durumu polise bildirdik. Görenlerin polise bildirmesini istiyoruz” dedi.

Bir günde 6 kayıp başvurusu! Bu kızlara ne oldu? - 3. Resim

OTOGARDA KAYBOLDU

Mersin’in merkez ilçesi Akdeniz’de ikamet eden 18 yaşındaki F.D., gittiği Mardin’den önceki gün otobüsle memleketine dönmek üzere yola çıktı. İddiaya göre genç kız, Adana Otogarı’na gelindiğinde otobüsten indi. Ancak kızlarından haber alamayan ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Aile, hayatından endişe ettikleri kızlarının telefonunun kapalı olduğu bildirdi.

Bir günde 6 kayıp başvurusu! Bu kızlara ne oldu? - 4. Resim

Denizli’de yaşayan 16 yaşındaki B.G, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı yurttan 2 gün önce izinsiz olarak ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yetkililer, B.G’nin bulunması için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Genç kızın durumundan endişe eden ailesi ve yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

Bir günde 6 kayıp başvurusu! Bu kızlara ne oldu? - 5. Resim

Üniversite sınavlarına Şırnak Belediyesi Gençlik Merkezinde hazırlanan Kadriye Bayat (21) dershaneden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Genç kızın kayıp ihbarı üzerine harekete geçen Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, genç kızı yaptığı geniş çaplı çalışmalar neticesinde buldu. Kadriye Bayat, emniyet işlemlerinin ardından merkeze bağlı Toptepe köyünde ikamet eden ailesine teslim edildi.

Uludağ'da sıcak saatler! Kaybolunca polisi aradı, şarjı bitince silaha sarıldı
