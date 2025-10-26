Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Liseli Elif Su Er kayıplara karıştı! Elazığ seferber oldu, her yerde aranıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Elif Su Er, dedesi tarafından okula bırakıldıktan sonra kayıplara karıştı. Endişeli aile kızından gelecek güzel haberi bekliyor, 'gören polise haber versin' diyor.

Liseyi açıktan okuyan Elif Su Er'i dedesi dün sabah ders dolayısıyla Öğretmen Sıdıka Avar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bıraktı. Elif, dersin ardından eve dönmedi. Bunun üzerine kendisine ulaşamayan aile aramaya çıktı fakat sonuç alamadı. Kendi aramalarına rağmen bir sonuç alamayan aile durumu polise bildirdi. Kızın bulunması için ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi.

GÖREN POLİSE HABER VERSİN

Kızının bulunmasını isteyen anne Nesrin Ercan, "Kızımı sabah dedesi okula bıraktı. Ardından kendisine ulaşamadık. Kendimiz aradık ama bulamadık. Durumu polise bildirdik. Görenlerin polise bildirmesini istiyoruz" dedi.

