Liseli Elif Su Er kayıplara karıştı! Elazığ seferber oldu, her yerde aranıyor

Liseyi açıktan okuyan Elif Su Er'i dedesi dün sabah ders dolayısıyla Öğretmen Sıdıka Avar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bıraktı. Elif, dersin ardından eve dönmedi. Bunun üzerine kendisine ulaşamayan aile aramaya çıktı fakat sonuç alamadı. Kendi aramalarına rağmen bir sonuç alamayan aile durumu polise bildirdi. Kızın bulunması için ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi.

GÖREN POLİSE HABER VERSİN

Kızının bulunmasını isteyen anne Nesrin Ercan, "Kızımı sabah dedesi okula bıraktı. Ardından kendisine ulaşamadık. Kendimiz aradık ama bulamadık. Durumu polise bildirdik. Görenlerin polise bildirmesini istiyoruz" dedi.