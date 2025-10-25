Ankara'da kayıp olarak aranan iki kız çocuğu alkolden zehirlenmiş halde bulundu! Biri hayatını kaybetti, diğeri entübe
Ankara'da kayıp olarak aranan 14 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğunun alkol kullanıp zehirlendikleri ihbarı yapıldı. Ekiplerin ulaştığı çocuklardan biri hayatını kaybederken diğerinin hayati tehlikesi sürüyor.
Ankara'da yaşanan olayda, ailelerinin haber alamadığı ve kayıp ihbarındaki bulundukları kız çocukları feci halde bulundu.
16 yaşındaki E.K.E.A. ile 14 yaşındaki arkadaşı H.K., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak alkol kullandıklarını ve rahatsızlandıklarını söyledi.
ÇOCUKLARDAN BİRİ KURTARILAMADI
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen kız çocuklarından H.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bilinci kapalı olan ve entübe edilen arkadaşı E.K.E.A.'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
