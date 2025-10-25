500 bin sosyal konut İzmir ve Ankara'da nereye yapılacak? 1+1 ve 2+1 ev ödeme planları!

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olan “Yüzyılın Konut Projesi”, İzmir ve Ankara’yı da kapsayan geniş bir konut planıyla hayata geçiriliyor. Ankara’da 30 bin 780, İzmir’de ise 21 bin 520 konut inşa edilecek.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT İZMİR'DE NEREYE YAPILACAK?

Proje kapsamında İzmir’de 21 bin 520 konut inşa edilecek. Bu konutların, nüfus yoğunluğu yüksek ilçelere ve deprem riskinin azaltılmasına yönelik öncelikli bölgelere dağıtılması planlanıyor. İzmir’deki projelerde 1+1 ve 2+1 daire tipleri yer alacak.

Konut bölgelerinde yalnızca konut değil, mahalle konakları, cami, anaokulu, spor salonu ve sağlık merkezleri de yer alacak. Böylece yeni yerleşim alanlarının sadece barınma değil, sosyal hayat açısından da güçlü merkezler haline getirilmesi amaçlanıyor.

500 BİN SOSYAL KONUT ANKARA'DA NEREYE YAPILACAK?

Ankara’da 30 bin 780 konutun yapılacağı proje, şehrin farklı bölgelerinde planlanıyor. Başkentte nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerle gelişim alanlarında yeni alanlar oluşturulacak. TOKİ, konutlarla birlikte cami, sağlık ocağı, spor tesisi ve yeşil alan düzenlemeleriyle yeni mahalle konseptleri oluşturacak. Ankara’daki projeler özellikle gençler, emekliler ve dar gelirli aileler için önemli bir fırsat sunacak.

500 BİN SOSYAL KONUT İZMİR VE ANKARA'DA YAPILACAĞI İLÇELER

Projede konutlar, şehir merkezine ulaşım olanakları güçlü ilçelerde konumlandırılacak. İzmir ve Ankara'da öncelikli netleşmeye başlıyor. Bu ilçeler, hem konut talebinin yüksekliği hem de kentsel dönüşüm ihtiyacı nedeniyle öncelikli olarak değerlendiriliyor. Binaların yapılacağı yerler ve projenin detayları ilerleyen dönemlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

500 BİN SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI (İZMİR VE ANKARA)

“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında satışa sunulacak konutların fiyatları 1 milyon 800 bin TL’den başlayacak. Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçenekleriyle satılacak. İzmir ve Ankara’da konut taksitleri 7 bin 313 TL’den başlayan tutarlarda belirlendi.

Proje kapsamında 1+1 daireler 55 metrekare, 2+1 daireler ise 65 ile 80 metrekare arasında olacak. Başvurular 10 Kasım–19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. İlk kuraların aralık ayında çekilmesi, teslimatların ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.