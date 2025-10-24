Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Katil suçunu itiraf etti! 17 yaşındaki Hasret'i nasıl öldürdüğünü anlattı

Katil suçunu itiraf etti! 17 yaşındaki Hasret'i nasıl öldürdüğünü anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Katil suçunu itiraf etti! 17 yaşındaki Hasret&#039;i nasıl öldürdüğünü anlattı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ta ailesi tarafından kayıp olarak aranırken cesedi kuyuda bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Tutuklanan katil zanlısı D.B.'nin çıkan tartışmada genç kızı boğduktan sonra kuyuya attığını söylediği belirtildi.

Zonguldak'ta Perşembe beldesine bağlı Kızılbel köyünde yaşayan ve 13 Ekim günü ailesinin kayıp ihbarı ile her yerde aranan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun cesedi, 19 Ekim günü Koramanlar köyündeki su kuyusunda bulundu. Hayvan otlatmak için geldikleri köyde köylüler tarafından bulunan Akkuzu'nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki kriminal inceleme tamamlandı.

Katil suçunu itiraf etti! 17 yaşındaki Hasret'i nasıl öldürdüğünü anlattı - 1. Resim

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Genç kızın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak köyüne getirildi. Önce evinin önüne getirilen genç kızın cenazesi helallik alınmasının ardından köy camisinin avlusuna götürüldü. Baba Şenal Akkuzu güçlükle ayakta durmaya çalışırken, kılınan cenaze namazının ardından Hasret Akkuzu'nun cenazesi toprağa verildi.

Katil suçunu itiraf etti! 17 yaşındaki Hasret'i nasıl öldürdüğünü anlattı - 2. Resim

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında D.B.'nin ağabeyi ve yengesinin yanı sıra olayda kullanılan aracın sahibi olduğu öğrenilen şüpheli ise 'delilleri karartma' suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Katil suçunu itiraf etti! 17 yaşındaki Hasret'i nasıl öldürdüğünü anlattı - 3. Resim

KATİL ZANLISI SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Aydın'da yakalanarak Zonguldak'a getirilen katıl zanlısı D.B. geniş güvenlik önlemleri altında olay yerine getirildi. Zanlıya burada keşif yaptırıldı. Genç kızı henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma sonrası boğan ardından da kuyuya atan D.B. suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aziz Yıldırım'dan olağanüstü kongre öncesi açıklama: Ben müfettiş değilim!Ben Onun Annesiyim uyarlama mı, konusu ne? İlk bölümü bu akşam!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şırnak'ta dehşet! 14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü - 3. Sayfa14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü15 yaşındaki arkadaşını öldüren çocuk 10 sene hapis cezası aldı - 3. Sayfa15 yaşındaki arkadaşını öldüren çocuk 10 sene hapis cezası aldıBatman'da feci iş kazası! Dönüşüm fabrikasında çalışan işçi helezona sıkıştı - 3. SayfaBatman'da feci iş kazası! Dönüşüm fabrikasında çalışan işçi helezona sıkıştıCami bahçesindeki korkunç olayın sırrı çözüldü! Önce cesedi sonra anne ve babası bulundu - 3. SayfaCami bahçesindeki korkunç olayın sırrı çözüldü!Trabzon'da bir garip olay: Köpekler, koca arabayı parçaladı - 3. SayfaKöpekler, koca arabayı parçaladıKahramanmaraş'ta gözyaşları sel oldu! Vahşetin ardından ana kız yan yana defnedildi - 3. SayfaVahşetin ardından yan yana defnedildiler
Sonraki Haber Yükleniyor...