Dünyanın önde gelen bağımsız araştırma kuruluşlarından Euromonitor, 2025 yılıyla ilgili olarak önce “Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri” listesini, ardından ise “Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu” araştırmasını yayımladı.

İkinci liste, yalnızca turist sayısını değil, destinasyonların uzun vadeli turizm performansını ölçmesiyle öne çıktı. Bu detaylı çalışmada Antalya, Los Angeles ve Dubai’yi geçerek listenin beşinci sırasında yer aldı. Antalya, bugüne kadar bu listeye girebilen Türkiye’den ilk ve tek şehir olma özelliğini taşıyor. Kentin ilk beşe girmesinde güçlü konaklama altyapısı, ürün çeşitliliği, modern havalimanı, gelişmiş ulaşım imkânları, aile dostu turizm hizmetleri, tabiat ile uyumlu tatil anlayışı ve teknolojiye yatkınlığı etkili oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası