Anadolu Ajansı
Göztepe hücum hattını Antunes’le güçlendirdi
Göztepe, Servette forması giyen 25 yaşındaki İsviçreli hücum oyuncusu Alexis Antunes’i 3,5+1 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İsviçreli hücum oyuncusu Alexis Antunes ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Mauro Icardi'nin menajerinden transfer açıklaması: Fenerbahçe iddiasına cevap geldi
Kulüpten yapılan açıklamada, "2000 doğumlu hücum oyuncusu Alexis Antunes ile 3,5+1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Alexis Antunes. Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz." denildi.
25 yaşındaki Antunes, son olarak İsviçre Süper Lig ekiplerinden Servette'de forma giymişti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR