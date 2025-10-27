Ehliyet yenileme son tarih açıklandı! 2025 sürücü belgesi yenileme ücreti ve harcı ne kadar?

Ehliyet yenileme son tarih ne zaman, sürücü belgesi yenileme ücreti ve harcı ne kadar merak ediliyor. Bakan Yerlikaya belirtilen tarihten sonra sürenin yeniden uzatılmayacağını belirterek vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. “Süre uzatılmayacak, eski tip sürücü belgeleri bu tarihten sonra geçersiz olacak.” dedi.

EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklamaya göre eski tip sürücü belgeleri için yenileme süreci 31 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Bakan Yerlikaya, sürenin bu kez kesinlikle uzatılmayacağını vurgulayarak vatandaşlara uyarıda bulundu.

31 Ekim'den sonra eski tip ehliyetler geçerliliğini kaybedecek ve yenileme işlemini yapmayan vatandaşlar indirimli harçtan yararlanamayacak. Türkiye genelinde hala 2 milyondan fazla kişi eski tip sürücü belgesini kullanıyor. Nüfus müdürlüklerinden randevu alarak işlem yaptırmak mümkün.

2025 SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLEME ÜCRETİ VE HARCI NE KADAR?

Ehliyetini zamanında yenileyen vatandaşlar, yalnızca 15 TL değerli kağıt ve hizmet bedeli ödeyerek yeni tip sürücü belgesine sahip olabilecek. Süresi içinde yenileme işlemini yapmayanların karşılaşacağı tutar oldukça yüksek olacak. 31 Ekim 2025 son tarihinden sonra işlem yapan vatandaşlar 7 bin 438 TL ödemek zorunda kalacak.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Ehliyet yenileme işlemini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların nüfus müdürlüklerine şahsen başvurmaları gerekiyor. Başvuru sırasında kimlik belgesi, sürücü sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf, öğrenim belgesi, kan grubu belgesi veya yazılı beyan gibi belgeler isteniyor. Ayrıca sürücü sertifikası ve adli sicil kaydı elektronik sistem üzerinden kontrol ediliyor. Tüm belgelerin tamamlanması halinde yenilenen sürücü belgesi kısa süre içinde kişiye teslim ediliyor.