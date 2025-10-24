Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trafikte taviz yok! Bunu yapan 60 gün men edilecek

Trafikte taviz yok! Bunu yapan 60 gün men edilecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trafik, Makas, Ceza, İdari Para Cezası, Ehliyet, Haber
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Trafik Kanunu Teklifi" kapsamında makas atan sürücülere uygulanacak cezaları duyurdu. Bakan Yerlikaya, mevcut kanunda yalnızca idari para cezası verilen bu ihlalin, yeni düzenlemeyle birlikte daha caydırıcı hale geleceğini belirterek ehliyetin 60 gün süreyle geri alınacağını, aracın 60 gün trafikten men edileceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yeni Trafik Kanunu Teklifi” kapsamında makas atan sürücülere yönelik yeni yaptırımları kamuoyuyla paylaştı. Yerlikaya, yeni düzenlemenin trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüler için daha caydırıcı olacağını vurguladı.

Trafikte taviz yok! Bunu yapan 60 gün men edilecek - 1. Resim

ARAÇ 60 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLECEK

Bakan Yerlikaya, paylaşımında “25 Ağustos'ta makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bu sürücü idari para cezasını ödedi ve hâlen trafiğe çıkabiliyor. Çünkü mevcut kanuna göre sadece idari yaptırım uygulanıyor. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi?” ifadelerini kullandı. Yeni yasa yürürlüğe girdiğinde bu tür sürücülerin 60 gün boyunca araç kullanamayacağını bildirdi.

Trafikte taviz yok! Bunu yapan 60 gün men edilecek - 2. Resim

YENİ DÜZENLEMEDE ÜÇ AŞAMALI CEZA

Yerlikaya, “Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre makas atan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süreyle trafikten men edilecek.” açıklamasını yaptı.

"BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ"

Açıklamasında vatandaşlara da çağrıda bulunan Yerlikaya, trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesini istedi ve “Biz gereğini yaparız.” ifadeleriyle paylaşımlarını sonlandırdı.



