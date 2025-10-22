Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > EGM promosyon ihalesinde rakam değişti! Personel başına ödemeler ne kadar olacak?

EGM promosyon ihalesinde rakam değişti! Personel başına ödemeler ne kadar olacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
EGM promosyon ihalesinde rakam değişti! Personel başına ödemeler ne kadar olacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü, Promosyon, İçişleri Bakanlığı, Ali Yerlikaya, İş Bankası, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü, personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesinin sonucunu duyurdu. Daha önce, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla iki banka arandı ve tekliflerini güncellemeleri istendi. Vakıflar Bankası teklifini aynı tutarken, İş Bankası teklifini 100 bin TL’ye yükseltti. Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde her bir personele 100 bin TL tutarında promosyon ödemesi yapılması kararlaştırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesinin sonucunu duyurdu.

EGM promosyon ihalesinde sonuç belli oldu! Personel başına ödemeler ne kadar olacak? - 1. Resim

İHALEDE EN YÜKSEK TEKLİF BELİRLENDİ

İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 90 bin 000 TL, Türkiye İş Bankası A.Ş. ise 88 bin 500 TL teklif verdi.

İhale sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla iki banka arandı ve tekliflerini güncellemeleri istendi.

Vakıflar Bankası teklifini aynı tutarken, İş Bankası teklifini 100 bin TL’ye yükseltti.

Türkiye Vakıflar Bankasının teklifinde değişiklik yapmadığı, Türkiye İş Bankasının ise teklifini 100 bin liraya yükselttiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankasının teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100 bin lira tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur. İhaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz.

EGM promosyon ihalesinde sonuç belli oldu! Personel başına ödemeler ne kadar olacak? - 2. Resim

PERSONEL BAŞINA 100 BİN TL PROMOSYON

Nihai değerlendirme sonucunda, en yüksek teklifin Türkiye İş Bankası’ndan geldiği tespit edildi. Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü personeline her bir personele 100 bin TL tutarında promosyon ödemesi yapılması kararlaştırıldı. Emniyet yetkilileri, ihaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ederek, ihale sonucunun personel için hayırlı olmasını diledi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya ise, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Emniyet Teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına hayırlı olması dileğimle…" sözlerine yer verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

YÖK’ten eğitimde büyük reform: Yaz okulları değişiyor, uygulamalı eğitim başlıyorSayıştay’a 5 yeni üye seçildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Altın piyasasında şok senaryo: Dev banka sert düşüş bekliyor! - EkonomiDev banka sert düşüş bekliyor!'Korkunç ama sevimli' tasarımıyla piyasaya sürüldü, çılgınlığa dönüştü! Bir ülkede yasaklandı, hisseler ise rekor kırdı - EkonomiBir ülkede yasaklandı, hisseler ise rekor kırdıAltının kilogram fiyatı 1 günde 355 bin lira düştü - Ekonomi1 günlük kayıp 355 bin lira olduTürkiye'nin ardından İngiltere! Ünlü pizzacı 9 ayda 2. kez iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı - EkonomiÜnlü pizzacı 9 ayda 2. kez iflas ettiTRT çalışanlarına 110 bin TL promosyon - EkonomiTRT çalışanlarına 110 bin TL promosyonCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan kritik ekonomi mesajı: Temel amacımız... - EkonomiCevdet Yılmaz'dan kritik ekonomi mesajı: Temel amacımız...
Sonraki Haber Yükleniyor...