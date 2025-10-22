EGM promosyon ihalesinde rakam değişti! Personel başına ödemeler ne kadar olacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesinin sonucunu duyurdu.

İHALEDE EN YÜKSEK TEKLİF BELİRLENDİ

İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 90 bin 000 TL, Türkiye İş Bankası A.Ş. ise 88 bin 500 TL teklif verdi.

İhale sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla iki banka arandı ve tekliflerini güncellemeleri istendi.

Vakıflar Bankası teklifini aynı tutarken, İş Bankası teklifini 100 bin TL’ye yükseltti.

Türkiye Vakıflar Bankasının teklifinde değişiklik yapmadığı, Türkiye İş Bankasının ise teklifini 100 bin liraya yükselttiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankasının teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100 bin lira tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur. İhaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz.

PERSONEL BAŞINA 100 BİN TL PROMOSYON

İçişleri Bakanı Yerlikaya ise, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Emniyet Teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına hayırlı olması dileğimle…" sözlerine yer verdi.