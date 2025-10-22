Türkiye'nin ardından İngiltere! Ünlü pizzacı 9 ayda 2. kez iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Dünyaca ünlü fast food devi Pizza Hut'ın İngiltere'deki işletmecisi iflas etti. Ülkedeki 68 restoran kapanacak ve 1.200 çalışan işsiz kalacak. Pizza Hut, Türkiye'de de benzer bir durum yaşamıştı. İşte detaylar...
Pizza Hut ve KFC gibi dünyaca ünlü gıda firmalarının sahibi olan Yum! Brands, 2025'in başında Türkiye'deki ortağıİş Gıda ile olan sözleşmesini feshetmişti. Böylece İş Gıda, Pizza Hut ve KFC restoranlarının işletmeciliğini kaybetmişti. Kararla birlikte yüzlerce şube kapanmıştı. Daha sonra İş Gıda hakkında iflas kararı verilmişti.
PIZZA HUT'IN İŞLETMECİSİ İFLAS ETTİ
Türkiye'deki sürecin ardından İngiltere'de de benzer bir durum yaşandı. Pizza Hut'ınfranchise şirketi DC LondonPieLtd, yaşadığı mali sorunları gerekçe göstererek iflas ettiğini açıkladı.
68 RESTORAN KAPANACAK
The Sun'da yer alan habere göre, iflas haberinin ardından Yum! Brands, 64 şubenin işletilmesi için dakikalar sonra yeni bir sözleşme imzaladı. Ancak halihazırdaki 68 restoran zinciri yeni anlaşmaya dahil edilmedi. Bu durum, ülke genelindeki Pizza Hut şubelerinin yarısından fazlasının kapanmasının yanı sıra yaklaşık 1.200 çalışanın işten çıkarılmasına neden olacak.