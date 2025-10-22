ABD-Tel Aviv ilişkileri diken üstünde! Ateşkese rağmen işgal tasarısını onayladılar

İsrail Parlamentosu (Knesset), bugün Batı Şeria’nın tamamında ve özellikle Maale Adumim yerleşiminde İsrail işgalinin uygulanmasını öngören iki ayrı yasa tasarısını ön onaydan geçirdi.

Tasarılar, muhalefet milletvekilleri Avi Maoz ve Avigdor Lieberman tarafından sunuldu. Maoz’un tasarısı 25 “evet” ve 24 “hayır” oyuyla, Lieberman’ın tasarısı ise 32 “evet” ve 9 “hayır” oyuyla kabul edilerek Dışişleri ve Güvenlik Komitesi’ne sevk edildi.

"CİDDİ YAPTIRIMLARA YOL AÇABİLİR"

İsrailli Kanal 12 haber sitesinden edinilen bilgilere göre oylama, hükümet içindeki anlaşmazlıklar nedeniyle koalisyonun kendi yasa tasarılarını gündemden çektiği bir oturumda gerçekleşti. Başbakan Netanyahu’nun talimatına rağmen Likud Partisi milletvekili Yuli Edelstein, yasa lehine oy kullanarak parti çizgisini ihlal etti. Likud yönetimi, bu adımın ardından “ciddi yaptırımlar” uygulanabileceğini duyurdu.

Edelstein oylama sonrası yaptığı açıklamada, “İsrail egemenliği ülkenin tüm bölgelerinde bir zorunluluktur. İsrail toprakları üzerindeki haklı davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

ABD İLE İLİŞKİLERİ ZEDELEYEBİLİR

Likud Partisi ise yaptığı açıklamada, muhalefetin hamlesini “ABD ile ilişkileri zedelemeyi ve mevcut savaşta elde edilen diplomatik kazanımları baltalamayı amaçlayan bir provokasyon” olarak nitelendirdi. Parti, “Gerçek egemenlik, sembolik yasalarla değil, sahada yürütülen politikalarla sağlanır” ifadelerini kullandı.

BATI ŞERİA'DA İŞGAL TASARISI

Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich, tasarılara destek vererek Başbakan’a “Meclis iradesini gösterdi, halk kararını verdi, şimdi Batı Şeria’nın tamamında tam egemenlik zamanı” çağrısında bulundu. Itamar Ben Gvir ise “Egemenlik şimdi” paylaşımıyla tasarılara destek verdi.

Tasarının diğer sunucusu Avigdor Lieberman, Maale Adumim’in “İsrail toplumunun geniş kesimlerinde uzlaşma sağlayabilecek bir bölge olduğunu” belirterek, ilhakın öncelikle Maale Adumim, Ariel, Gush Etzion ve Şeria Vadisi gibi alanlarda başlatılması gerektiğini söyledi.

Koalisyon içinden bazı milletvekilleri ise, mevcut savaş koşulları ve ABD ile diplomatik ilişkiler gerekçesiyle oylamanın “uygunsuz bir zamanlama” olduğunu savundu. Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi (UTJ), “Bu tür girişimler özellikle ABD ile ilişkileri tehlikeye atar” açıklamasında bulundu.

Tasarılara ilişkin oylamada muhalefet içindeki görüşler de bölündü. Bazı sağ eğilimli milletvekilleri tasarılara destek verirken, bazı muhalefet üyeleri oylamanın hükümeti “siyasi olarak zor durumda bırakmayı” amaçladığını belirtti.

Siyasi gözlemcilere göre, tasarıların onaylanması halinde Batı Şeria’nın statüsüne ilişkin tartışmaların yeniden alevlenmesi ve ABD ile İsrail arasındaki diplomatik gerilimin artması bekleniyor.