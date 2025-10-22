Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ateşkesin ikinci aşamasında gerilim: İsrail ve Mısır karşı karşıya

Ateşkesin ikinci aşamasında gerilim: İsrail ve Mısır karşı karşıya

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ateşkesin ikinci aşamasında gerilim: İsrail ve Mısır karşı karşıya
Mısır, Gazze, Ateşkes, Hamas, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme planının ikinci aşamasının uygulanması konusunda İsrail ile Mısır arasında fikir ayrılıkları yaşandığı bildirildi. İsrail, öncelikle esir asker cesetlerinin teslim edilmesini isterken, Mısır ve bazı Arap ülkeleri Gazze'ye yabancı güçlerin hızlıca girmesini talep ediyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, bu görüş ayrılıklarının, İsrailli yetkililerle dün ülkeye gelen Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad arasındaki görüşmelerde ortaya çıktığı ifade edildi.

Reşad'ın, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini ve diğer güvenlik yetkilileriyle bir araya geldiği belirtilen haberde, görüşmelerde ele alınan en önemli konulardan birinin, Trump'ın planında öncelikle tüm İsrailli esir askerlerin cenazelerinin teslim edilmesinin öngörülmesine rağmen, Gazze'ye en kısa sürede uluslararası bir Arap askeri gücünün sokulması olduğu kaydedildi.

ABD'nin ikinci aşamaya geçmekle ilgilendiği, Mısır'ın da aynı aşamanın bir parçası olarak birkaç gün içinde Gazze'ye yabancı güçler sokmak istediği aktarılan haberde, İsrail'in ise Hamas'ın dışarıdan yardım almadan daha fazla esir asker cesedi teslim edebileceğini ileri sürerek, şu aşamada Gazze'ye yabancı güçlerin girmesine karşı çıktığı belirtildi.

KAN'ın haberinde, İsrail güvenlik yetkililerinin, Mısır İstihbarat Başkanı Reşad'a, Hamas'ın kasıtlı olarak oyalandığını ve ABD planının ilerleyebilmesi için esir askerlerin cesetlerinin geri verilmesi gerektiğini ilettiğine işaret edildi.

Ateşkesi korumak için uluslararası Arap gücü kapsamında Gazze'ye asker göndermek isteyen ülkelerin listesinin şekillenmeye başladığı dile getirilen haberde, bu ülkelerin "Mısır, Azerbaycan, Katar, Ürdün, Endonezya ve İsrail'in Gazze'deki varlığına itiraz ettiği Türkiye" olduğu aktarıldı.

KAN'ın haberinde, BAE ve Fas'ın, Gazze'ye asker gönderme konusunda henüz tutumlarını belirlemediği hatırlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

