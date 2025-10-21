Türkiye Gazze'ye asker gönderecek mi? Trump'ın yardımcısı JD Vance'ten açıklama

Gazze'de İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkes ve esir takası anlaşması sonrası bölgede ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve İsrail saldırılanın tamamen durdurulması için gözler garantör ülkelere çevrildi.

ABD, Türkiye ve Katar'ın katılımı ile imzalanan anlaşma sonrası, Gazze'de oluşturulacak bir barış gücüne ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

TÜRK ASKERİ GAZZE'YE GİDECEK Mİ?

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Gazze'ye olası Türk askerleri konuşlandırılması hakkında konuştu.

Vance "Yabancı askerler konusunda İsrailli dostlarımıza hiçbir şeyi zorla kabul ettirmeyeceğiz. Ancak Türklerin yapıcı bir rolü olduğunu düşünüyoruz ve onlar zaten bu rolü oynadılar" ifadelerini kullandı.

ABD TÜRKİYE'YE MİNNETAR

Türkiye'ye karşı minnettar olduklarını ve Ankara'nın ateşkesin imzalanmasındaki rolüne vurgulayan JD Vance "Bunun için çok minnettarız. Bu çatışmada hiç kimse geçmişe bakıp parmak sallayamaz" dedi.

VANCE ATEŞKESİ DENETLEMEK ÜZERE BÖLGEDE

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Gazze'deki ateşkesin uygulanmasını denetlemek için kurulan ABD destekli merkezi ziyaret ederek burada ABD'li askeri yetkililerden bilgi aldığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Vance'in Gazze'de ateşkesin uygulanmasını denetlemek üzere kurulan ve İsrail'in güneyinde yer alan ABD destekli "Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi"ne gittiği belirtildi.