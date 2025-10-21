Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Reuters'dan çarpıcı analiz! "Türkiye Orta Doğu'daki etkisini artırdı, Tel Aviv tedirgin"

Reuters'dan çarpıcı analiz! "Türkiye Orta Doğu'daki etkisini artırdı, Tel Aviv tedirgin"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Reuters&#039;dan çarpıcı analiz! &quot;Türkiye Orta Doğu&#039;daki etkisini artırdı, Tel Aviv tedirgin&quot;
Türkiye, Orta Doğu, İsrail, Gazze, Hamas, ABD, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Reuters'ın haberine göre, ABD Başkanı Trump'ın Gazze barış planında kritik rol oynayan Türkiye, diplomatik etkisini artırarak Orta Doğu'da yeniden merkez aktör haline geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğindeki bu süreç, Türkiye’nin bölgedeki nüfuzunu güçlendirirken, Trump tarafından da “Her zaman yanımda olan güvenilir bir müttefik” övgülerini beraberinde getirdi.

Reuters'ın haberine göre ABD Başkanı Trump’ın Gazze barış planındaki rolüyle dikkat çeken Ankara, Orta Doğu'daki etkisini yeniden pekiştirerek İsrail'in tepkisini çekti.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK GÜCÜ YENİDEN SAHNEDE

İki bölgesel kaynak ve iki Hamas yetkilisine göre, başlangıçta ABD’nin “rehineleri serbest bırakın ya da yıkım devam eder” şeklindeki tehditlerine direnen Hamas, son olarak anlaşmayı kabul etti. Trump, anlaşmanın ardından yardımları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek “Güvenilir bir müttefik. Her zaman yanımda” ifadelerini kullandı.

Reuters'dan çarpıcı analiz!

F-35 VE S-400 KRİZİ SONRASI YENİ DÖNEM

EDAM Direktörü Sinan Ülgen’e göre Türkiye, F-35 programına dönüş, yaptırımların hafifletilmesi ve Suriye’deki güvenlik çıkarlarını ilerletme gibi konularda Washington’la yeni bir ivme yakalayabilir.

Eylül ayında Erdoğan’ın Beyaz Saray ziyaretiyle başlayan bu yeni dönemde, 2020’de S-400 alımı nedeniyle uygulanan yaptırımlar ve F-35 programından çıkarılma gibi sorunlar ele alındı. Ayrıca Suriye’de terör örgütü YPG’nin rejim ordusuna entegre edilmesi hedefi de gündeme geldi. Bu yönde ilerleme sağlandığı ve SDG Komutanı Mazlum Abdi’nin böyle bir mekanizmanın varlığını doğruladığı belirtildi.

Reuters'dan çarpıcı analiz!

TÜRKİYE'NİN KRİTİK ARABULUCULUĞU

Gazze anlaşması, Türkiye’nin uluslararası alandaki prestijini artıran son gelişme oldu. Erdoğan daha önce Rusya-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yapmış, Esad rejiminin 2024’te çöküşü sonrası Suriye muhalefetine verdiği destekle bölgede etkinliğini artırmıştı.

Hamas liderlerine güvence veren Türkiye, Katar, Mısır ve ABD’nin ortak baskısı sayesinde ateşkes sağlandı. Hamas, ateşkesi bir teslimiyet değil, halkın yaşadığı insani krizin ve diplomatik baskıların bir sonucu olarak gördü.

Trump, başlangıçta İsrail’in karşı çıktığı Türkiye’nin arabuluculuğuna bizzat müdahale ederek onay verilmesini sağladı. Anlaşma kapsamında Hamas’ın elindeki rehineler serbest bırakıldı.

Öte yandan, planın kalıcı bir barış ya da iki devletli çözüm vizyonu sunmaması, hem Türkiye’nin hem de Katar ve Mısır gibi bölge ülkelerinin eleştirilerine neden oldu. Erdoğan, Gazze’ye muhtemel Türk askeri varlığı konusunda, tam ateşkes ve insani yardımların öncelik olduğunu belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

