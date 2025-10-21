Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump kendi istihbaratını kurdu! Hedefinde muhalifler var

Trump kendi istihbaratını kurdu! Hedefinde muhalifler var

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da kendi istihbarat mekanizmasını kurduğu ortaya çıktı. Reuters ve Newsweek’in ulaştığı belgelere göre, Trump yönetimi “Kurumlar Arası Silahlandırma Çalışma Grubu” adını verdiği gizli bir yapıyla, kendisini eleştiren siyasetçi ve bürokratları hedef almaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da “düşmanlarını susturmak” için yeni bir çok kurumlu istihbarat yapısı kurmakla suçlanıyor.

Reuters’ın özel araştırması ve Newsweek’in haberine göre, Trump yönetimi, kendi eleştirmenlerini soruşturmak üzere “Kurumlar Arası Silahlandırma Çalışma Grubu” adını verdiği gizli bir mekanizmayı devreye aldı.

Newsweek, Trust Project üyesi olarak haberi doğrulamak için Beyaz Saray, Adalet Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’ne ulaşmaya çalıştı.

Trump kendi istihbaratını kurdu! Hedefinde muhalifler var - 1. Resim

TRUMP'TAN 'İNTİKAM' SÖZÜ: ŞİMDİ GERÇEK OLUYOR MU?

Trump, 2024 seçim kampanyasında destekçilerine “Ben sizin intikamınızım” demişti.

Aradan bir yıl geçmeden, eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, eski FBI direktörü James Comey ve New York Başsavcısı Letitia James hakkında cezai soruşturmalar başlatıldı.

Üçü de daha önce Trump’ı eleştirmiş ya da hakkında soruşturma yürütmüştü.

Hafta sonu milyonlarca Amerikalı, “Kral Yok!” sloganlarıyla Trump’a karşı sokaklara döküldü.

Eleştirmenlere göre Beyaz Saray, bu yeni oluşumla devletin gücünü siyasi intikam aracı haline getiriyor.

REUTERS: MAYIS'TAN BERİ AKTİF

Reuters belgelerine göre, Interagency Weaponization Working Group, yani “Kurumlar Arası Silahlandırma Çalışma Grubu” Mayıs ayından bu yana aktif.

Trump kendi istihbaratını kurdu! Hedefinde muhalifler var - 2. Resim

Sır gibi saklanan oluşum, Beyaz Saray, FBI, CIA, Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı’ndan düzinelerce yetkiliyi içeriyor.

AMAÇ: DERİN DEVLET'İN PEŞİNE DÜŞMEK

Bir kaynak, grubun hedefinde Anthony Fauci, Hunter Biden, Liz Cheney gibi isimlerin olduğunu söyledi.

Bazı yetkililer, 2016’daki “Rusya seçim müdahalesi” soruşturmasına katılan isimlerin de dosyaya eklendiğini doğruladı.

TRUMP'IN TALİMATI: GEÇMİŞTEKİ SUİSTİMALLERİ ORTAYA ÇIKARIN

Trump, ikinci göreve başlama töreninden hemen sonra yeni başsavcısına yazılı emir gönderdi.

Emirde, federal kurumların “geçmişteki silahlanma ve suistimallerini tespit edip düzeltmek” için çalışma talimatı verdi.

İNTİKAM İÇİN DEĞİL, ADALET İÇİN

Ulusal İstihbarat Ofisi sözcüsü Olivia Coleman, “Amerikan halkı siyasetten arınmış, hesap verebilir bir hükümet istiyor. Bu çalışmalar bunun için” dedi.

Ancak muhaliflere göre, Trump bu adımı “intikam planını hayata geçirmek” için atıyor.

Eski Florida Başsavcısı Pam Bondi, Fox News’e konuştu:

“Biden döneminde Trump’a yakın herkes hedef alındı. Şimdi biz adaleti yeniden tesis ediyoruz.”

Daha önce Biden yönetimi, görev süresi bitmeden önce oğlu Hunter Biden, Anthony Fauci ve Liz Cheney için “önleyici af” çıkarmıştı.

Reuters’ın ulaştığı 39 kişilik gizli listeye göre, grup birkaç ay içinde ABD’nin en hassas karar mekanizmalarına nüfuz etti.

