ABD’de milyonlar isyanda! 2.500 şehirde ‘Krallara Hayır’ mitingi düzenlendi

ABD genelinde milyonlarca kişi, Başkan Donald Trump’ın politikalarına karşı düzenlenen “Krallara Hayır” (No Kings) protestolarında bir araya geldi. Başkent Washington’dan Los Angeles’a, New York’tan Chicago’ya kadar ülke genelinde 2.500’den fazla noktada eylemler düzenlendi.

TRUMP'IN POLİTİKALARINA TEPKİ BÜYÜYOR

Göstericiler, Trump yönetiminin Demokrat eyaletlere Ulusal Muhafız konuşlandırması, düzensiz göçmenlere yönelik baskılar ve federal harcamalarda yapılan kesintiler gibi uygulamalarına tepki gösterdi.

Protestolar, Trump’ın “otoriter ve militer” bir yönetim tarzı benimsediği yönündeki eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

New York’un Times Meydanı’ndan Washington’daki Ulusal Anıt Parkı’na kadar pek çok kentte kalabalıklar “Demokrasi, monarşi değil” ve “Anayasa isteğe bağlı değildir” sloganları attı.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ÖNDERLİK ETTİ

Protestoların organizatörleri arasında Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ile kürtaj, eğitim, sağlık ve silah kontrolü alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri yer aldı.

Organizatörler, gösterilerin barışçıl geçtiğini, ancak hükümetin “demokratik değerlere zarar veren” uygulamalarına karşı mücadelenin süreceğini açıkladı.

'AMERİKA'YI SEVDİĞİMİZ İÇİN BURADAYIZ'

Washington’daki protestoya katılan Bağımsız Senatör Bernie Sanders, kalabalığa yaptığı konuşmada,

“Bugün burada Amerika’dan nefret ettiğimiz için değil, onu sevdiğimiz için bulunuyoruz. Hayır Başkan Trump, biz bir kral tarafından yönetilmek istemiyoruz.” dedi.

Demokrat Senatör Chris Murphy de Trump’ı “otoriter bir lider” olarak tanımlayarak, yönetiminin ülkeye zarar verdiğini savundu.

YAŞLI VE GENÇ KUŞAKLAR OMUZ OMUZA

Gösteriye katılan 101 yaşındaki Bob McCann, AA muhabirine “Bugün burada, kendisini kral gibi gören bir başkanı protesto ediyoruz.” dedi.

Terry isimli insan hakları savunucusu ise “60’lı yıllarda kadın hakları için mücadele ettik, şimdi demokrasi için buradayız.” ifadelerini kullandı.

Washington’daki göstericilerden Jill Landsberg, başkente konuşlandırılan askerlerden rahatsızlığını dile getirerek, “Askerler bizi korumak için değil, ifade özgürlüğünü bastırmak için sokakta.” dedi.

TRUMP: BEN KRAL DEĞİLİM

Trump, Fox News’e verdiği röportajda protestolarla ilgili olarak, “Biliyorsunuz, bana kral diyorlar. Ben kral değilim.” ifadelerini kullandı.

PROTESTOLAR KÜRESEL YANKI UYANDIRDI

“Krallara Hayır” eylemleri sadece ABD’de değil, Berlin, Madrid, Roma ve Londra gibi Avrupa şehirlerinde de düzenlendi.

Toronto’da ise protestocular, ABD konsolosluğu yakınında “Kanada’ya dokunma” yazılı pankartlar taşıdı.

TARİHİ GÖSTERİ: 250 YILLIK ABD TARİHİNDE BİR İLK

Senatör Chris Murphy, Connecticut’taki mitingde yaptığı açıklamada, “Bu protesto, ülkemizin 250 yıllık tarihinde barışçıl protestoların en büyüğü olarak tarihe geçecek.” dedi.

ABD genelinde milyonlar, Trump’ın 79. doğum günü olan 15 Haziran’da yapılan ilk “Krallara Hayır” mitinginin ardından ikinci kez sokaklara çıktı.